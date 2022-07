Come eliminare definitivamente gli odori dalle scarpe

Fonte: Shutterstock

Svolgiamo la maggior parte delle attività quotidiane con le scarpe ai piedi, spesso indossando lo stesso paio tutto il giorno. Tra alte temperature, sudore e materiali non sempre traspiranti, togliersi le scarpe a fine giornata non è sempre un’esperienza piacevole!

I batteri si nutrono del sudore e producono un odore persistente e molto difficile da togliere. Fortunatamente, le soluzioni per eliminare gli odori dalle scarpe sono tante e a portata di mano.

Scopriamo insieme come togliere la puzza dalle scarpe e mantenere i piedi freschi e asciutti a lungo.

Quali sono le cause del cattivo odore nelle scarpe

Gli odori dei piedi non provengono sempre da una cattiva igiene. Il piede è ricco di ghiandole sudoripare e il sudore prodotto crea un ambiente favorevole alla proliferazione dei batteri che si trovano sulla pelle di tutto il nostro corpo.

La classica puzza di piedi si chiama bromidrosi plantare e può essere causata da un batterio chiamato Staphylococcus epidermidis, che scompone un aminoacido nel sudore chiamato leucina. Il risultato è un odore forte e persistente che non va via neanche dopo aver lavato i piedi.

Quando ci si stressa molto o si segue un’alimentazione scorretta e poco bilanciata, i piedi possono sudare in maniera eccessiva e produrre un olezzo ancora più forte.

Consigli per eliminare la puzza dalle scarpe

Oltre ai metodi che vedremo in seguito per togliere il cattivo odore dalle scarpe, è possibile seguire alcuni accorgimenti per evitare la proliferazione dei batteri ed eliminare il sudore velocemente.

Se si usano molto le sneakers, non dimenticare di lavarle periodicamente, senza tralasciare le solette. Per i modelli più delicati, è consigliato lavare le scarpe a mano con acqua fredda, per evitare che si scolorino o si scollino facilmente.

Aggiungere al detersivo un additivo con funzione battericida e disinfettante aiuta a eliminare i batteri e a igienizzare le scarpe ancora più a fondo.

In lavatrice, è preferibile togliere i lacci e infilarli insieme alle scarpe in una federa o in un sacchetto a rete, impostare il lavaggio a mano o il lavaggio delicati e lasciare asciugare le scarpe all’aria aperta.

Come togliere il cattivo odore dalle scarpe con il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è uno di quei prodotti da tenere sempre in casa, perché può risolvere molti problemi legati alla pulizia e all’igiene. Inoltre, è molto efficace anche per eliminare i cattivi odori.

Il bicarbonato di sodio è infatti noto per le sue proprietà deodoranti, caratteristica che lo rende perfetto non solo per combattere la puzza dalle scarpe, ma anche per eliminare il cattivo odore dai piedi.

Per togliere l’odore sgradevole dalle scarpe basta spargere una piccola quantità di bicarbonato di sodio sulla soletta interna e lasciar agire tutta la notte. Al mattino, basta scuotere le scarpe eliminando tutta la polvere, che porterà con sé anche i cattivi odori.

Questa operazione va ripetuta almeno una volta a settimana, per avere scarpe libere da puzze e odori.

Il bicarbonato di sodio è ottimo anche per la preparazione di prodotti per la cura e l’igiene del corpo, per cui si può utilizzare per realizzare una polvere deodorante per i piedi da applicare dopo la doccia o prima di indossare le scarpe.

Basta mescolare 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di amido di mais e 5 gocce di tea tree oil (olio di melaleuca) e la polvere deodorante per piedi è pronta.

Come togliere puzza dalle scarpe con l’alcol

L’alcol denaturato è un prodotto disinfettante che uccide i batteri ma è utile anche per eliminare i cattivi odori. Molto usato dalle nostre nonne per le pulizie di tutta la casa, l’alcol isopropilico (o isopropanolo) rimuove qualsiasi odore e sporco dalle superfici, senza lasciare alcun residuo. Per questo è ottimo anche per la pulizia delle scarpe, poiché elimina i batteri responsabili del cattivo odore.

Per togliere la puzza dalle scarpe, basta bagnare una spugna con l’alcol e strofinare bene l’interno delle calzature, comprese le solette. Mettere quindi le scarpe in un’area ben ventilata e lasciare asciugare all’aria.

Eliminare odori scarpe con gli oli essenziali

Gli oli essenziali hanno diverse applicazioni, sia dal punto di vista cosmetico che per la pulizia e l’igiene della casa. Nello specifico, alcuni oli essenziali come il tea tree oil o l’olio di eucalipto sono molto efficaci per la rimozione dei batteri responsabili del cattivo odore nelle scarpe.

Per deodorare le scarpe con gli oli essenziali, si può realizzare una miscela così composta:

amamelide

6 gocce di olio essenziale di menta piperita

4 gocce di tea tree oil (olio essenziale di melaleuca)

2 gocce di olio di eucalipto

1 goccia di olio essenziale di timo

acqua distillata

Riempire un flacone di circa 100 ml per metà con amamelide e l’altra metà con acqua distillata, assicurandosi di lasciare un po’ di spazio per gli oli. Aggiungere gli oli essenziali, avvitare la parte superiore e scuotere energicamente il flacone per mescolare bene tutti gli ingredienti.

Spruzzare all’interno delle scarpe come un qualsiasi deodorante per calzature, lasciando poi asciugare all’aria. Se le scarpe hanno un odore molto forte, dopo aver spruzzato il deodorante si possono chiudere in un sacchetto e lasciarle tutta la notte. Al mattino, basterà tenerle un po’ all’aria e la puzza sarà svanita.

Come togliere la puzza dalle scarpe con il tè nero

Anche il tè nero è molto efficace per eliminare il cattivo odore delle scarpe, la presenza di tannini nella bevanda contrasta il proliferare dei batteri e, quindi, della classica puzza.

Se si beve abitualmente il tè, si possono usare le bustine dopo aver gustato la bevanda, altrimenti basta lasciare in infusione un paio di bustine di tè nero in una pentola di acqua bollente e, dopo averle fatte raffreddare, inserirle nelle scarpe. Dopo un paio d’ore, rimuovere le bustine e pulire le scarpe da eventuali residui di tè.

Eliminare i cattivi odori dalle scarpe con l’aceto bianco

L’aceto bianco è un valido alleato contro i cattivi odori e può aiutare anche a eliminare i batteri presenti nelle scarpe. In un flacone spray, preparare una miscela composta da una tazza di aceto e una di acqua.

Spruzzare all’interno delle scarpe e aspettare che si asciughino: l’odore dell’aceto sparirà insiemo a quello fastidioso delle scarpe.

Altri rimedi per eliminare la puzza dalle scarpe

Ad alcuni potrà sembrare un rimedio insolito ma per togliere i cattivi odori dalle scarpe si può usare persino la lettiera del gatto. La maggior parte delle lettiere in commercio è composta da materiali che assorbono e neutralizzano gli odori di urina ed escrementi degli animali, quindi si rivelano molto efficaci anche sulle scarpe. Basta versare la sabbiolina all’interno delle scarpe e lasciarla agire tutta la notte. Al mattino, svuotare le scarpe e pulirle.

La puzza delle scarpe è dovuta anche a un’eccessiva sudorazione dei piedi, che può essere contrastata spolverando un po’ di talco sulle piante e tra le dita. In questo modo, i piedi rimarranno asciutti più a lungo e ci sarà meno possibilità che i batteri proliferino. Se possibile, riapplicare il talco più volte durante il giorno.

Come mantenere le scarpe fresche e pulite più a lungo

Il cattivo odore delle scarpe può anche essere evitato, facendo in modo che le calzature rimangano fresche e pulite più a lungo possibile. Per evitare che le scarpe puzzino, è fondamentale impedire la proliferazione dei batteri, responsabili del cattivo odore.

Indossare calze traspiranti , evitando quelle di cotone che, pur essendo un materiale naturale, tende a trattenere il sudore e a mantenere il piede costantemente umido.

, evitando quelle di cotone che, pur essendo un materiale naturale, tende a trattenere il sudore e a mantenere il piede costantemente umido. Dopo averle indossate, non tenere le scarpe chiuse in un borsone o in una scatola, ma metterle all’aria tra un uso e l’altro. In caso di scarpe molto sudate, si possono togliere le solette e riempire la calzatura di carta assorbente, in modo da velocizzare l’asciugatura. Lasciarle alla luce diretta del sole per alcune ore è una delle modalità più efficaci per farle asciugare bene.

in un borsone o in una scatola, ma metterle all’aria tra un uso e l’altro. In caso di scarpe molto sudate, si possono togliere le solette e riempire la calzatura di carta assorbente, in modo da velocizzare l’asciugatura. Lasciarle alla luce diretta del sole per alcune ore è una delle modalità più efficaci per farle asciugare bene. In caso di sudorazione eccessiva, si può considerare l’utilizzo di solette con la presenza di rame che, oltre a favorire la circolazione e dare benessere a piedi e gambe, lasciano traspirare il piede e riducono i cattivi odori.

che, oltre a favorire la circolazione e dare benessere a piedi e gambe, lasciano traspirare il piede e riducono i cattivi odori. Per ridurre la sudorazione del piede, è utile applicare polveri o spray deodoranti e con capacità assorbenti, facendo attenzione a provarli sempre prima su una piccola parte per evitare allergie o arrossamenti.

e con capacità assorbenti, facendo attenzione a provarli sempre prima su una piccola parte per evitare allergie o arrossamenti. Potrà sembrare superfluo ricordare che lavare quotidianamente i piedi e indossare sempre calze pulite è il modo migliore per evitare che si formino cattivi odori.

Le scarpe che puzzano un problema comune a tanti ma è comprensibile che crei imbarazzo. La cosa migliore da fare è sempre quella di prevenire la formazione dei cattivi odori ma esistono anche tanti metodi per eliminare la puzza dalle scarpe.

Se nessuno di questi consigli si rivela efficace, allora vuol dire che è il momento di regalarsi un paio di scarpe nuove!