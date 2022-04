Aceto bianco per eliminare il cattivo odore dagli asciugamani

A tutti è capitato almeno una volta nella vita: gli asciugamani emanano un cattivo odore . Sono tanti i motivi per cui può capitare, come un lavaggio non ottimale, tra detersivo e programma impostato. C'è un modo per togliere il cattivo odore dagli asciugamani? Proponiamo uno dei rimedi naturali migliori, a base di aceto bianco : il classico rimedio della nonna che contrasta qualsiasi problema.

Perché gli asciugamani emanano un cattivo odore?

Dobbiamo dire che è più frequente in estate: laviamo i nostri asciugamani, ma continuiamo a sentire un odore persistente. Sono tanti i fattori che possono influire in modo negativo, come l'umidità elevata, che è enormemente diffusa quando il clima è secco. Un altro accorgimento essenziale è di controllare lo sporco accumulato nella lavatrice: potrebbe essere utile scoprire come pulirla con il sale.

Tra l'altro, è imperativo rimuovere i cattivi odori, soprattutto perché si diffondono. Di certo, non è una sensazione piacevole entrare nel nostro bagno e avvertire un odore persistente. Senza contare che se l'asciugamano non è profumato, anche le nostre mani non lo saranno di conseguenza.

Come eliminare il cattivo odore dagli asciugamani

Grazie ai rimedi naturali, possiamo scoprire dei metodi molto interessanti per migliorare il profumo dei nostri asciugamani. Per esempio, un prodotto assolutamente innovativo è l'olio essenziale di lavanda, che aggiunge sicuramente un tocco in più. Se i nostri asciugamani non profumano, non ci resta altro che procedere nuovamente con il lavaggio. Ma con qualche accorgimento decisivo.

Prima di tutto, è essenziale separare gli asciugamani dal resto del nostro bucato. Non ricorriamo a un uso eccessivo del detersivo: non disperderà in alcun modo l'odore. Inoltre, sfruttare troppo detersivo è una mossa sbagliata, perché, se non viene opportunamente smaltito durante il lavaggio, rimane sul tessuto e lo rende inevitabilmente secco. Cosa usare, allora, per ottenere asciugamani freschi e profumati? Un alleato irrinunciabile per la vita casalinga, protagonista di innumerevoli consigli.

L'aceto è un alleato prezioso: la sua azione sgrassante e pulente

Qual è il miglior rimedio naturale per combattere la puzza sugli asciugamani? L'aceto bianco. I motivi sono molteplici: in base alle proprietà dell'aceto, sappiamo che offre un'azione sgrassante e disinfettante. Inoltre, è perfetto per i capi macchiati e può essere utilizzato al posto dell'ammorbidente.

Possiamo semplicemente aggiungere 125 ml di aceto bianco nella vaschetta dell'ammorbidente e azionare il lavaggio. Tra l'altro, possiamo anche consigliare un altro rimedio naturale per sbiancare gli asciugamani ingialliti dal tempo: in questo caso, useremo un prodotto che abbiamo tutti in dispensa, il bicarbonato. Unica accortezza è di non usare aceto e bicarbonato insieme in lavatrice: potremmo rovinare l'apparecchiatura.

Come avere asciugamani sempre profumati?

Una volta lavati, i nostri asciugamani vanno sottoposti ad asciugatura. In effetti, è proprio questo passaggio uno dei fattori che potrebbe contribuire al cattivo odore, pertanto prestiamo la massima attenzione. Dobbiamo anzitutto toglierli subito dalla lavatrice, evitando assolutamente di tenerli nel cestello. In seguito, vanno stesi all'aperto, se possibile, altrimenti in una stanza ben arieggiata. Un'ultima avvertenza: gli asciugamani in microfibra non vanno in asciugatrice, perché potrebbero rovinarsi.