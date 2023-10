Come lavare le sneaker in lavatrice senza rovinarle

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Come lavare le sneaker in lavatrice

Le sneaker sono scarpe comodissime e molto versatili, perfette sia con un abbigliamento sportivo che con un look più elegante: impossibile non averne almeno un paio (o ben più di uno!) nella scarpiera. Quando si tratta di pulirle, tuttavia, iniziano i dubbi e le preoccupazioni. Si potranno mettere in lavatrice senza rovinarle, o è meglio lavarle a mano? Nessuna paura: basta avere solo qualche piccola accortezza e le vostre sneaker torneranno come nuove, senza fare alcuna fatica. Vediamo qualche trucchetto per avere delle scarpe sempre in ordine e senza macchie.

Sneaker in lavatrice: sì o no?

Per capire se le vostre sneaker possono essere pulite in lavatrice, occorre prestare un po’ di attenzione. Alcune scarpe, infatti, devono tassativamente essere lavate a mano, per evitare di danneggiarle in maniera irrimediabile. Solitamente si tratta di materiali delicati come il cuoio, la pelle o il camoscio, che rischiano di graffiarsi o rovinarsi in altro modo. Meglio evitare di mettere in lavatrice anche quelle sneaker che hanno decorazioni in rilievo, come ad esempio perline, fiocchi o piccole borchie: non solo possono staccarsi, ma anche rovinare il cestello del vostro elettrodomestico.

In tutti gli altri casi, basta adottare qualche precauzione per lavare tranquillamente le scarpe in lavatrice. Ricordate sempre che è bene pretrattare prima le macchie e la suola in gomma, ovvero la parte più sporca delle vostre sneaker. Inoltre dovrete togliere i lacci e la soletta, che potrebbero facilmente rovinarsi: lavateli a mano, semplicemente immergendoli in acqua calda e un po’ di detersivo neutro (o sapone di Marsiglia). Infine, procuratevi una vecchia federa di cotone per proteggere sia le scarpe che la lavatrice stessa. Vediamo nel dettaglio come fare.

Come pretrattare le macchie

La prima cosa da fare è pretrattare le eventuali macchie, che in lavatrice a basse temperature potrebbero non venir via. Preparate una soluzione a base di acqua e bicarbonato di sodio, formando un composto omogeneo da spalmare sulle zone più sporche: si tratta di un rimedio delicato, che fa uso di un ingrediente naturale davvero utile in moltissimi frangenti nelle pulizie domestiche. Non dovete far altro che lasciarlo agire per 15 minuti e poi strofinare con una spazzola dalle setole morbide, per rimuovere ogni traccia di sporcizia. Infine, eliminate il composto con un panno morbido.

Un’alternativa, anch’essa naturale e molto efficace, consiste nel preparare uno spruzzino in cui dovrete versare mezza tazza d’acqua, mezza tazza d’aceto di vino bianco e un cucchiaio di bicarbonato. Mescolate bene e vaporizzate sulle macchie, spazzolando poi con delicatezza per togliere lo sporco. Ricordate di usare un panno morbido per rimuovere ogni residuo di aceto e bicarbonato, prima di procedere con la pulizia delle vostre sneaker. Ora dovete passare alle suole, che solitamente sono molto sporche o addirittura infangate.

Con un vecchio spazzolino da denti, strofina delicatamente per togliere eventuali sassolini rimasti incastrati sotto alle suole, quindi usate un mix di acqua calda e detergente neutro (o sapone di Marsiglia) per pulirle dalla maggior parte della sporcizia che le annerisce. Lo stesso lavoro va fatto con le solette interne e con i lacci, che dovrete togliere prima di mettere le sneaker in lavatrice. Sono infatti parti molto delicate e potrebbero rovinarsi, meglio quindi lavarle separatamente. Finalmente le scarpe sono pronte per il lavaggio.

Come lavare le sneaker in lavatrice

Mettete le sneaker – senza lacci e solette – dentro una federa di cotone e chiudetela bene, per evitare che ne escano fuori. Sistemate il tutto nel cestello della lavatrice, aggiungendo qualche vecchio asciugamano: in questo modo le scarpe non sbatteranno con troppa violenza all’interno dell’elettrodomestico, rischiando di rovinarsi o di danneggiare proprio il cestello. Inoltre, gli asciugamani attutiscono il rumore che inevitabilmente le sneaker producono durante il lavaggio. Ora dovrete far partire un ciclo delicato: quali sono le impostazioni di lavaggio più adatte?

Per quanto riguarda la temperatura, scegliete un programma che lavi a freddo o impostate al massimo 30°C: l’acqua troppo calda potrebbe far scolorire le vostre scarpe o addirittura scollare la suola dalla tomaia, rendendole completamente inutilizzabili. Selezionate poi una centrifuga moderata, con un massimo di 600 giri al minuto. Potete anche escluderla del tutto, perché in questo caso non è particolarmente utile e anzi potrebbe causare qualche danno alla lavatrice, soprattutto se avete dimenticato di mettere qualche asciugamano nel cestello.

Usate infine un detersivo per capi delicati, oppure del sapone di Marsiglia (che è un potente detergente naturale, molto usato anche dalle nostre nonne soprattutto per il bucato). Evitate l’ammorbidente, che è inutile e potrebbe rovinare le scarpe. Se le avete pretrattate con cura, non ci saranno più macchie o zone troppo sporche da necessitare un detersivo più “aggressivo”, quindi basterà davvero pochissimo per far tornare le vostre sneaker come nuove. E una volta finito il lavaggio? Eccoci all’ultima fase, quella dell’asciugatura.

Asciugare le sneaker, i trucchi

Le sneaker non vanno in asciugatrice, perché il calore potrebbe danneggiarle. Se volete fare un ciclo a basse temperature, ricordate sempre di metterle in una federa di cotone e di aggiungere dei vecchi asciugamani, per non rovinare il cestello. Tuttavia, è meglio lasciarle asciugare all’aperto: posizionatele sullo stendino in un punto ben ventilato e lontano dai raggi diretti del sole, aprendole il più possibile per far sì che l’aria penetri anche all’interno. Se però questa soluzione non è praticabile (in inverno non tutti hanno un luogo al chiuso dove sistemare le scarpe in attesa che asciughino, senza contare il rischio di umidità), ci sono un paio di trucchi che potranno tornarvi utili.

Dapprima, inserite dei fogli di carta di giornale appallottolati all’interno delle scarpe, spingendo in profondità: assorbiranno gran parte dell’umidità, permettendo alle sneaker di asciugarsi molto prima. Quindi, strofinate la tomaia con un asciugamano morbido e poi posizionatele sopra un vecchio straccio, davanti al ventilatore acceso alla massima potenza. Vi basterà pochissimo tempo perché le vostre scarpe siano ben asciutte, pronte ad essere indossate ancora una volta. E seguendo i consigli fin qui visti, le sneaker saranno proprio come appena acquistate, splendenti e prive di macchie.