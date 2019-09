10 cose da fare la domenica pomeriggio

editato in: da

Non cadere vittima dei sunday blues. Pur essendo uno dei giorni più attesi della settimana, da investire all’insegna del tempo libero e del relax, la domenica si trasforma spesso in una gabbia da cui si vorrebbe scappare. Molti arrivano a odiarla perché non riescono a riempirla nel modo giusto, ma la domenica potrebbe rivelarsi la tua migliore alleata contro lo stress.

In questa guida troverai alcuni consigli utili per trovare qualcosa da fare nei pigri pomeriggi domenicali e affrontare al meglio questa strana, preziosa giornata!