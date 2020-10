Paola Barale incanta al naturale e si confessa a Oggi è un altro giorno

editato in: da

Ogni volta che Paola Barale va in televisione è un successo. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la showgirl incanta tutti col suo look al naturale mentre si confessa senza limiti sull’amore e sul suo essere single felice.

Dopo aver lasciato senza fiato a Name That Tune in squadra con Elettra Lamborghini, la Barale sceglie per l’intervista pomeridiana un outfit “casalingo”. E in effetti il collegamento tv avviene direttamente dalla cucina di casa sua. Incantevole e spontanea, incassa i complimenti di Serena Bortone che la elogia per la sua bellezza naturale. Paola però la corregge, precisando che il suo aspetto è frutto della bravura della sua truccatrice. E in effetti, nel video che ha condiviso su Instagram, Paola Barale rivela i preparativi di trucco e parrucco prima del suo intervento su Rai Uno.

La Bortone chiacchiera con la showgirl di ogni cosa, sia sulla sua carriera, quando esordì come sosia di Madonna, una somiglianza che la lanciò nel mondo dello spettacolo, sia sulla sua vita privata. Oggi Paola è single, o meglio, è felicemente single.

Ha deciso lei di stare da sola, perché non ha più tempo né voglia da dedicare a storie d’amore importanti. Tutte ricordiamo la sua relazione da sogno con Raz Degan. Oggi la Barale segue una filosofia di vita diversa che a suo dire fa arrabbiare sua madre: “In attesa di quello giusto, mi diverto con quelli sbagliati”.

Serena Bortone le chiede se è aperta a un rapporto fluido, se non esclude la possibilità di innamorarsi di una donna. Risponde la showgirl: “Non è mai successo in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale”. D’altro canto, pensa che una donna potrebbe capirla meglio, anche se “in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me”. Sebben Paola sia felice da sola, non ha appeso le scarpe al chiodo, precisando: “Io mi auguro di innamorarmi anche se non sono alla ricerca spasmodica”.

La presentatrice chieda alla Barale anche del periodo vissuto in lockdown, quando ha raccolto alimenti come volontaria della Croce Rossa per le persone bisognose. Di questa importante esperienza aveva raccontato anche nella nostra intervista della scorsa primavera.

E a commento di quanto sta accedendo in Italia, Paola afferma: “Non serve fare dimostrazioni in piazza senza mascherine, il nostro impegno deve partire dalle piccole cose, non serve il coprifuoco ma dobbiamo capire con maturità che è un problema per cui servono rinunce. Ce la faremo, la tv non dovrebbe impaurirci ma insegnare a convivere con il Covid. Il nostro popolo è il più generoso del mondo ma ha anche bisogno di soluzioni diverse per vivere”. La Barale non vuole entrare nel merito, ma esprime una posizione chiara. Come l’appello lanciato sui social da Michelle Hunziker.