Paola Barale: “Io fluida? Non amo distinguere”

editato in: da

Paola Barale si racconta senza filtri, parlando anche di fluidità sessuale e della necessità di non fare distinzioni e seguire etichette nella vita. Ospite di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai Uno, la showgirl ha risposto alle domande del giornalista senza censure o imbarazzi.

“Sei fluida – le ha detto il conduttore -, uno perde qualsiasi tipo di identità sessuale quando ti incontra. Sei una donna che riesce a parlare anche a chi ha altri tipi di piaceri”. La Barale ha confermato: “Non amo distinguere – ha ammesso -. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”.

Diaco ha poi chiesto alla Barale se le voci che in questi anni si sono rincorse riguardo la sua vita privata l’abbiano infastidita. “Io non sono una di quelle persone che dice basta che se ne parli bene o male – ha chiarito Paola -, l’importante è che se ne parli. Per me meno se ne parla meglio sto. Sembra una contraddizione ma io non sono così esibizionista”.

Nel suo passato tanti amori anche con personaggi famosi. Dal 1992 al 1995 è stata legata a Marco Bellavia, conduttore di Bim Bum Bam. Nel 1998 ha sposato Gianni Sperti, ma qualche anno dopo il matrimonio è naufragato. La sua relazione più importante però rimane quella con Raz Degan, con cui ha fatto coppia dal 2002 al 2015. Un amore travolgente, ma anche molto travagliato, che sembrava rinato qualche anno fa durante la partecipazione del modello israeliano all’Isola dei Famosi.

Oggi i rapporti fra Raz e Paola si sono interrotti e lui ha confessato a Verissimo di avere una nuova fidanzata. “Sono molto delusa – ha detto la Barale parlando degli uomini – e la cosa che mi spiace è che ho perso tutta la mia parte più romantica. Io sono sempre stata una persona che ama stare in coppia, anche perché avendo l’esempio della mia famiglia (i miei stanno insieme da 58 anni), molto unita…”.