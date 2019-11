Verissimo, il nuovo amore di Raz Degan dopo Paola Barale

editato in: da

Raz Degan è di nuovo innamorato. Lo ammette, con un pizzico di imbarazzo, nel salotto di Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin.

Sebbene il modello israeliano sia arrivato in studio con l’intenzione di parlare soprattutto del suo percorso professionale, il discorso è scivolato presto, inevitabilmente, sulla vita privata.

D’altronde Raz Degan appare veramente in forma: bellissimo e particolarmente sorridente, quando si siede davanti a Silvia Toffanin appare chiaro che, forse, nella sua vita c’è qualche novità importante, che lo rende radioso.

L’intervista inizia raccontando del corto che l’artista israeliano ha realizzato per celebrare i venticinque anni dello spot che fece decollare la sua carriera. Degan era un giovane ambizioso che si era appena trasferito a New York quando venne selezionato per una pubblicità girata in Italia e destinata al solo mercato italiano, quella di un amaro in cui il giovane modello aveva un’unica fulminante battuta, poi entrata nella storia: “Sono solo fatti miei”.

Il racconto del corto in realtà è un’occasione per ripercorrere la carriera e i successi di Raz, che si guarda indietro riconoscendo quanta strada è riuscito a fare da quando era un bellissimo ragazzo inquieto.

Oggi quel ragazzo è un uomo che gira il mondo dedicandosi alla fotografia e al film making. Un uomo che sta vivendo un momento di serenità: l’indizio di questa nuova felicità è nascosto proprio tra tutte le foto postate sul suo bellissimo canale Instagram.

Si tratta di un’immagine in cui si vede una ragazza seduta davanti a una piscina a filo che guarda all’orizzonte l’inconfondibile paesaggio di Santorini: è su quella ragazza che si concentra l’attenzione di Silvia Toffanin che poco prima aveva chiesto a al modello israeliano, reduce dal matrimonio della nipote se anche lui stia abbia mai pensato a un simile passo.

Una domanda non a caso, così come non è a caso il suo soffermarsi sulla foto di quella sirena. Chi è? Degan all’inizio è titubante, visibilmente imbarazzato. Poi però si lascia andare a una piccola rivelazione: “Si chiama Stewart”. E aggiunge:

Possiamo dire che in questo momento sto bene con Stewart e lei è speciale. Non sono mai stato una persona che ha messo in piazza la vita privata, sono sempre stato riservato. Anche ora nell’epoca social, ho rispetto della mia privacy. Quella che hai visto è una bella foto, che mi ricorda un bel momento e mi fa pensare a una bella persona.

Una persona davvero speciale per il modello israeliano, tanto che ammette di averla portata nel suo nido d’amore: lo splendido trullo che ha in Puglia, un posto che per lui, così giramondo, rappresenta ‘casa’, perché è “un posto che mi piace, dove porto solo persone che mi piacciono”.

Così dice alla Toffanin, per poi chiudere il discorso con un sorriso che dice più di mille ammissioni: Raz Degan è di nuovo innamorato e dopo Paola Barale ha deciso di aprire la sua vita a una nuova donna.