Per la prima volta da quando è felicemente fidanzato (e sono ormai cinque anni), Raz Degan ha deciso di fare le presentazioni “ufficiali”. Così eccolo in tutto il suo splendore – a 55 anni non ha perso un briciolo del suo proverbiale fascino – nel salotto di Verissimo, emozionato al fianco della donna che ha rubato il suo cuore, la bella Cindy “Stuart”. “Le cose belle vanno protette”, ha detto ai microfoni di Silvia Toffanin. E finalmente sappiamo qualcosa in più sulla loro bellissima storia d’amore.

Non è mai stato un tipo da interviste e grandi proclami il bel tenebroso Raz Degan, ex modello di origini israeliane che negli anni ’90 è diventato uno degli uomini più desiderati d’Italia (e non solo). Anche quando ha avuto delle fidanzate molto famose – su tutte la conduttrice Paola Barale – ha cercato di tenersi a debita distanza dal becero gossip, seppur inevitabilmente fosse tra i personaggi famosi più chiacchierati.

Per questa ragione sorprende la scelta di tornare nel salotto di Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin, per presentare “ufficialmente” la fidanzata Cindy. L’unico precedente finora era stato il red carpet del Roma Cinema Fest nell’ottobre 2022, quando Raz Degan aveva posato dinanzi ai fotografi proprio al fianco della donna che da cinque anni ha rubato il suo cuore, per non lasciarlo più.

“Le cose belle vanno protette perché sono preziose – ha detto nell’intervista -. In questo mondo in cui tutto va veloce, non volevo perdere l’intimità che abbiamo, non volevo che ci venisse rubata per questioni di gossip”.

Raz Degan e Cindy “Stuart”, come si sono conosciuti

Per l’ex modello e attore l’intervista dalla Toffanin è stata l’occasione per svelare qualche dettaglio in più su una storia d’amore da ben cinque anni più viva che mai, ma di cui in verità non si sapeva molto. “L’ho incontrata per caso a Bali, subito dopo l’Isola dei Famosi – ha rivelato nello studio di Verissimo -, quando sono andato a trovare i miei fratelli che vivono là. L’ho incontrata ad una festa, non sapevo neanche che è italoamericana. Abbiamo cominciato a parlare di viaggi, di posti, abbiamo girato il mondo più di qualsiasi altra persona. Trovare una persona che riesce a starmi dietro e avventurarsi in posti come l’Amazzonia non è facile”.

Un amore all’insegna dell’avventura, del coraggio e della voglia di scoprire il mondo in ogni sua sfaccettatura, anche sfidando i propri limiti e le proprie paure. “Io sono sempre stata viaggiatrice, ma lui ha portato l’idea di conoscere il mondo a tutto un altro livello, spingendomi ad andare oltre”, ha spiegato Cindy.

Raz Degan, le parole d’amore per la sua Cindy

Visibilmente emozionata – del resto era la sua prima volta in televisione -, la bella Cindy “Stuart” (nomignolo con cui da sempre la chiama il fidanzato) ha speso parole molto belle per lui spiegando a Silvia Toffanin come in lui convivano gli opposti, in perfetto equilibrio: “È sempre attento ad un gesto, ad aiutarmi, ad assicurarsi che stia bene, è molto protettivo. Però è anche un uomo molto egoista, sa essere agli estremi. Possiamo vivere il viaggio più avventuroso come la tranquillità totale della casa con il nostro orto e i nostri cani. Raz è un uomo di contrasti“.

“Se c’è una cosa che lui mi ha insegnato è sentire. Mi dice di fermarmi con la testa e aprire il cuore, di sentire e amare”, ha detto. Parole perfettamente in linea con il lato più spirituale dell’attore, a cui hanno fatto eco quelle che lui stesso ha speso parlando di amore: “La mia bisnonna ha trovato l’amore della sua vita a 88 anni. Io credo che l’amore sia eterno, non credo che ci sia un limite nell’amare perché è la cosa più bella del mondo. Bisogna non aver paura. Tante volte abbiamo un amore, poi siamo feriti e ci chiudiamo in noi stessi. Ma l’amore esiste, senza di lui non c’è vita. È il potere più grande che abbiamo. Senza amore siamo niente“.