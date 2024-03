Che fine ha fatto Paola Barale

Fonte: Ansa Paola Barale, famosa showgirl anni ‘90: biografia e vita privata

Paola Barale è una delle showgirl più note della televisione italiana anche se da un po’ di anni è meno presente sul piccolo schermo. Diventata famosa negli anni ’90, ha preso parte a tantissimi importanti programmi come “Buona Domenica”, “La sai l’ultima?” E “Il grande bluff”. Riconoscibile per la somiglianza con la popstar Madonna, Paola è stata la simpatica valletta di Mike Bongiorno a “La ruota della fortuna” per poi passare alla conduzione. Grazie al suo carisma e al carattere molto forte, si è fatta apprezzare dal pubblico che continua ad amarla e seguirla. Dal punto di vista sentimentale, ha avuto varie relazioni finite sui giornali di gossip con colleghi e personaggi dello spettacolo come Marco Bellavia, Gianni Sperti e Raz Degan.

Dalle discoteche a “La ruota della fortuna”

Paola Barale nasce a Fossano, in Piemonte, il 28 aprile del 1967. Il suo sogno è diventare insegnante di educazione fisica ma durante gli anni della giovinezza, molti amici e persone della sua città le fanno notare l’estrema somiglianza con la popstar internazionale Madonna. Una coppia di fotografi la spinge quindi a iniziare a lavorare come sosia della cantante di “Like a Virgin” nelle discoteche. La carriera in Tv comincia per caso quando viene chiamata come ospite a Domenica In nell’edizione del 1986 condotta da Mino Damato, proprio in qualità di sosia della star statunitense. Nel 1988 appare nella sigla finale del varietà “La Tv delle ragazze”, condotto da Serena Dandini. Nello stesso anno riveste il ruolo di Littorina nel programma “Odiens” di Antonio Ricci, mentre nel 1989, come componente del duo “Poppy Garage”, incide il brano “Sei in Onda”, sigla della trasmissione “Smile.

Gli anni come valletta di Mike Bongiorno

Nell’autunno del 1989 diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in diverse sue trasmissioni a cominciare da “La ruota della fortuna”, quiz-show nel quale resta fino al 1995. Ma è presente anche a “Tutti x uno”, “Festival italiano” e i due spin-off “La ruota d’oro” e “La ruota mundial”. In un’intervista a Verissimo la showgirl svelerà in seguito di dovere “tutto a Mike. Se non ci fosse stato lui oggi, forse, insegnerei ginnastica da qualche parte”. Per Barale il loro è stato un po’ un rapporto genitore-figli, lui le ha insegnato tantissimo, era severo e c’era un po’ di soggezione perché oltre a essere il suo datore di lavoro era Mike. Poi la lite quando la showgirl decide di andare via. La rete Mediaset le propone di condurre “La Sai l’ultima?” E lei accetta perché sarebbe una grande opportunità di diventare conduttrice. Quando lo dice al presentatore del “La ruota della fortuna”, lui non la prende bene e la rimprovera davanti a tutti.

La fama come conduttrice

Nella primavera del 1995, ancora valletta di Mike, Barale conduce con Gerry Scotti lo speciale di San Valentino “Una sera c’incontrammo”, lo speciale dedicato ai cento anni del cinema “I magnifici dieci”, e la serata “Stelle a quattro zampe”. Nell’estate del 1995 presenta con Claudio Cecchetto “Un disco per l’estate”, ma la grande prova è in autunno con “La sai l’ultima?” Di nuovo con Scotti. L’anno successivo affianca Luca Barbareschi ne “Il grande bluff”, e conduce con di nuovo “Un disco per l’estate”, questa volta con Fiorello. Ormai è diventata nota e apprezzata anche come presentatrice con la sua voce un po’ roca inconfondibile e il carisma. Gli anni d’oro sono però tra il 1996 ai primi 2000 quando affianca Maurizio Costanzo al timone di “Buona Domenica”. Nel 1999 in questa veste vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Oltre a prendere parte ad altri programmi, nel 2002 affianca Pippo Baudo nelle tre puntate speciali di “Numero Uno”, conduce con Max Novaresi “Un disco per l’estate” ed è per alcune puntate nel cast di “Quelli che il calcio”. Nel 2004 realizza il docu-reality con il compagno Raz Degan e l’anno successivo torna nel cast di “Buona Domenica” come presenza fissa dopo aver lasciato il programma nel 2001.

Cosa fa oggi Paola Barale

Dalla metà del primo decennio degli anni 2000 Paola Barale dirada le sue apparizioni in Tv. Nel 2008, dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo, è l’inviata “sul campo” in Sudafrica della terza edizione del reality show “La Talpa”, condotto da Paola Perego. Nella primavera 2009 è tra i giurati del talent show “Vuoi ballare con me?”, condotto da Lorella Cuccarini. Torna su Italia 1 nella primavera 2010 conducendo con Enrico Papi la seconda edizione del reality comedy “La pupa e il secchione”. Nel 2011 è presenza fissa del salotto della “Domenica In” di Lorella Cuccarini. Nella stagione 2012-2013 conduce “Mistero”. Negli ultimi anni non disdegna di prendere parte ad alcuni reality come concorrente, per esempio partecipa in coppia con Luca Tommasini alla quarta edizione di Pechino Express nel 2015 e nel 2022 è a “Ballando con le Stelle” in coppia con Roly Maden.

Vita privata e curiosità su Paola Barale

Paola Barale ha avuto una relazione con l’attore e conduttore Marco Bellavia, volto storico di “Bim Bum Bam”. I due sono rimasti legati per tre anni dal 1992 al 1995. Durante “La sai l’ultima?” Ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti con cui si è sposata nel 1998. La coppia ha divorziato nel 2002 quando Paola ha conosciuto il modello israeliano Raz Degan. Anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura, i due sono rimasti insieme fino al 2015. Quando stavano ancora insieme Paola e Raz sono rimasti coinvolti in una vicenda giudiziaria. Durante una perquisizione in una casa presa in affitto all’Isola d’Elba, i carabinieri hanno trovato dell’hashish con cui la showgirl sostenne di non aver nulla a che fare. Dopo qualche anno Barale e Degan sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico. Una curiosità: nel 2000 la conduttrice ha posato nuda per il calendario della rivista GQ. Nell’estate 2013 è andata con Emanuele Filiberto nei campi profughi per i rifugiati politici dell’UNHCR nella Repubblica Democratica del Congo: la sua esperienza è stata raccontata all’interno del programma televisivo “Mission” condotto da Michele Cucuzza e Rula Jebreal. Barale è anche apparsa nella serie Tv “Cascina Vianello” e ha recitato in alcuni film come “Colpo d’occhio” e “Vorrei vederti ballare”. Nel 2023 ha pubblicato il libro “Non è poi la fine del mondo” nel quale racconta la sua esperienza con la menopausa arrivata presto, a 41 anni, e dell’aborto.