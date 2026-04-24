Milano Design Week 2026: quando il design incontra l’anima della mobilità

Si parte da Alcova, l’appuntamento più atteso e indipendente della Milano Design Week 2026, laboratorio creativo dove architettura, ricerca e sperimentazione si incontrano lontano dai circuiti convenzionali. Da qui saliamo a bordo di ZEEKR per esplorare come il design automobilistico stia ridefinendo il rapporto tra materia, tecnologia e percezione. Un viaggio tra installazioni, proporzioni da gran turismo e dettagli che raccontano il futuro della mobilità.

CUPRA: il design come identità, oltre ogni confine

CUPRA alla Milano Design Week 2026 interpreta il concept “Essere Progetto” come anima culturale che va oltre l’automobile. Al CUPRA Garage Milano il design diventa processo creativo continuo, dove materia, tecnologia e identità dialogano tra loro. Con “Beyond the Known” il brand esplora parametric design e intelligenza artificiale per generare nuove estetiche. Centrale il ruolo del Colour&Trim, capace di trasformare valori e visione in superfici e dettagli. Un approccio che conferma CUPRA tra i protagonisti più evoluti del design contemporaneo.

Redazione DiLei

Geely: un Rinascimento tecnologico tra emozione e innovazione

Partendo dall’installazione Anima Mundi, Geely racconta un nuovo Rinascimento Tecnologico in cui design, intelligenza artificiale e percezione sensoriale dialogano per mettere la persona al centro dell’innovazione. L’opera immersiva diventa il palcoscenico ideale per la Geely E2, simbolo di una mobilità più consapevole, accessibile e raffinata. La tecnologia non è più esibizione, ma strumento di relazione e benessere quotidiano. Un approccio che unisce cultura progettuale e sensibilità estetica, trasformando l’auto in esperienza.

Kia: la mobilità diventa esperienza culturale

Kia alla Milano Design Week 2026 trasforma la mobilità in un’esperienza culturale con il concept Vision Meta Turismo e le mostre ispirate alla filosofia “Opposites United”. Il brand unisce tradizione del gran turismo e innovazione digitale, creando un dialogo tra design, tecnologia ed emozione. Installazioni immersive e concept elettrici raccontano una visione di futuro centrata sull’uomo. L’auto diventa spazio sensoriale, tra performance e comfort lounge. Un percorso creativo che conferma Kia protagonista del design contemporaneo.

Hyundai: l’elettrico quotidiano che guarda al futuro

IONIQ 3 è la nuova hatchback elettrica compatta Hyundai progettata in Europa per unire efficienza aerodinamica, tecnologia intuitiva e grande spaziosità interna. Il design introduce il linguaggio “Art of Steel” e la silhouette Aero Hatch, pensati per migliorare comfort ed efficienza. Basata sulla piattaforma E-GMP, offre fino a 496 km di autonomia e ricarica rapida in circa 29 minuti. Un’auto pensata per la vita quotidiana, che porta il design al centro della mobilità elettrica contemporanea.

Redazione DiLei

LEPAS: eleganza e tecnologia per una nuova idea di SUV

LEPAS debutta in Europa alla Milano Design Week 2026 con una visione di mobilità che unisce tecnologia ed eleganza. Il brand del Gruppo Chery presenta il SUV compatto Lepas L6, espressione della filosofia “Elegant Technology”. Design raffinato, piattaforma intelligente LEX e motorizzazione plug-in hybrid definiscono un nuovo linguaggio stilistico. La mobilità diventa esperienza estetica, pensata per un pubblico contemporaneo e sensibile alla sostenibilità. Un debutto che conferma Milano come capitale del dialogo tra design, innovazione e futuro.

Milano Design Week 2026: il design come esperienza viva e in continua evoluzione

E alla fine, quando le luci si abbassano e Milano torna lentamente al suo ritmo naturale, resta una sensazione precisa: quella di aver assistito non a una semplice settimana del design, ma a un cambio di prospettiva.

La Milano Design Week 2026 conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale mondiale della creatività, con oltre mille eventi diffusi e una città trasformata in un laboratorio a cielo aperto. Ma più di ogni numero, è il messaggio a colpire: il design non è più un oggetto finito, è un processo vivo, fatto di materia, tecnologia e relazioni.

Tra installazioni immersive, contaminazioni tra arte e industria e un’automotive sempre più protagonista come linguaggio culturale, il racconto si è fatto più profondo. L’auto, per esempio, non è più solo mezzo, ma spazio da vivere, esperienza sensoriale, identità. E luoghi come Alcova hanno ribadito un’idea cara alla tradizione del design italiano: guardare avanti partendo sempre dalla memoria, recuperando spazi storici e trasformandoli in scenari contemporanei.

La chiusa, in fondo, è tutta qui: Milano non detta più soltanto le tendenze, le interpreta. Le mette alla prova, le sporca di realtà, le rende tangibili.

E mentre le installazioni vengono smontate e i cortili tornano silenziosi, resta quella sottile inquietudine creativa — la stessa che ogni anno, puntuale, riaccende la città. Perché il design, come le grandi idee, non finisce mai davvero: cambia forma, si evolve… e aspetta già il prossimo capitolo.