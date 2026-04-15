Milano Design Week 2026, le installazioni dei grandi brand auto da non perdere

Škoda, MINI, FIAT, Audi e Hyundai trasformano cortili e palazzi storici in esperienze immersive: quattro tappe tutte gratuite per scoprire il design oltre l'abitacolo

Appassionato di interior design, ne ha fatto tema di studio spinto da sempre dalla creatività e dalla condivisione di pillole sull'abitare.

Skoda La visualizzazione dell'installazione Škoda al Palazzo del Senato: volumi morbidi e colorati come plastilina invadono il cortile storico, trasformando la nuova Epiq in una scultura interattiva

Se pensate che la Design Week sia solo per gli appassionati di arredamento e interior design, preparatevi a ricredervi. Quest’anno, tra gli appuntamenti più sorprendenti del Fuorisalone spiccano quattro installazioni firmate da grandi brand dell’auto, ciascuna con la sua anima, tutte capaci di stupire.

Škoda, quando l’elettrico diventa plastilina

Dal 21 al 26 aprile, nel suggestivo Palazzo del Senato di Via Senato 10, sede dell’Archivio di Stato di Milano, lo storico cortile si trasforma in un paesaggio sensoriale ispirato alla plastilina da modellare. Il titolo è “Ooooh, that’s EpiQ!” e già il nome dice tutto.

Protagonista è la nuova Škoda Epiq, la piccola elettrica del brand, presentata in una versione scultorea unica: una “pelle” tridimensionale modellata a mano che esalta le linee della vettura, trasformandola in un’opera d’arte interattiva.

Al centro dell’installazione si trova un dome digitale nascosto all’interno di una struttura in “plastilina”, con esperienze immersive tra cui la creazione di un avatar AI personalizzato.

Non mancano sessioni di yoga mattutine, laboratori di modellazione per adulti e bambini e la possibilità di personalizzare la propria tote bag.

MINI x Paul Smith, un giardino di meraviglie in Via Manzoni

Mini e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity” nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda in Via A. Manzoni 41, visitabile dal 21 al 26 aprile dalle 10:00 alle 19:00. L’accesso avviene tramite una passerella in legno che conduce a una porta rossa, elemento soglia che separa lo spazio quotidiano dall’installazione.

MINI

Oltre l’ingresso: sentieri tra piante ed erbe, piattaforme aperte e installazioni cubiche, con la Paul Smith Signature Stripe che percorre l’intero spazio come filo conduttore.

La Listening Room ospita registrazioni vocali di Sir Paul Smith sulla teoria del colore, uno spazio per rallentare il ritmo rispetto all’affollamento del Fuorisalone.

Al centro, la nuova Mini Cooper Cabrio Paul Smith Edition nel colore esclusivo Nottingham Green.

FIAT, un viaggio nel tempo tra passato e futuro

Fiat

“Ciao Futuro!” è al tempo stesso un saluto e una promessa. Allestito presso Magna Pars, nel quartiere Tortona, lo spazio si snoda come un’esperienza immersiva incentrata sul DNA del design FIAT e sul legame tra passato, presente e futuro della mobilità urbana.

Un tunnel simbolico guida i visitatori attraverso una narrazione evocativa di come FIAT abbia contribuito a tenere le città in movimento attraverso le generazioni.

Le star dell’esposizione sono due icone intramontabili: una Fiat 500 del 1957 e una Fiat Panda degli anni ’80, manifesto di un design essenziale, intelligente e incentrato sull’uomo.

Ma c’è anche uno sguardo al domani: FIAT presenta i tre progetti finalisti di utilitarie del futuro sviluppati da studenti di IED e ISIA, e i visitatori potranno votare il loro preferito.

Audi, design, Formula 1 e ibrido plug-in da 639 CV

Audi

Audi porta al Fuorisalone 2026 l’Audi Design Hub negli spazi di Portrait Milano in Corso Venezia, dal 20 al 26 aprile, per il tredicesimo anno consecutivo come co-producer della mostra MATERIAE di Interni.

Il cuore dell’installazione è “Origin“, firmata dallo studio Zaha Hadid Architects, che funge da soglia concettuale verso la nuova filosofia di stile del brand. Una pelle metallica ispirata al titanio riveste geometrie immersive, eliminate di ogni elemento superfluo per raggiungere l’essenza emotiva pura.

Accanto all’opera, due anteprime italiane: la monoposto R26 dell’Audi Revolut F1 Team, debuttata a marzo nel Mondiale di Formula 1, e la nuovissima Audi RS 5, primo modello plug-in di Audi Sport, con una potenza complessiva di 639 CV e 825 Nm grazie all’abbinamento di un V6 biturbo e un motore elettrico. La RS 5 arriverà nelle concessionarie italiane nel terzo trimestre 2026

L’anteprima mondiale di Hyundai alla Tortona Design Week 2026

A conferma di quanto sia diventata centrale per il design la MDW, il gigante delle auto Hyundai ha scelto il distretto Tortona del Fuori Salone 2026 per il lancio mondiale del suo modello IONIQ3. In via Tortona 32, l’installazione Unfold Stories – From Paper to Steel è un racconto esperienziale ispirato al processo creativo che trasforma un foglio di carta nella forma scultorea di un’automobile.