Addio a Chicca Gobbi: la lunga storia d’amore con Francesco De Gregori

È scomparsa all’età di 71 anni Alessandra Gobbi, detta “Chicca”, la moglie di Francesco De Gregori. La donna era da tempo malata: combatteva contro un male incurabile, ma le sue condizioni erano peggiorate nei giorni precedenti. Il cantautore romano era sposato con Gobbi dal 10 marzo del 1978, e dalla loro relazione sono nati due gemelli, Marco e Federico.

La notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute della donna erano state precedute dal rinvio del concerto di De Gregori insieme a Venditti, previsto per domani a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, al prossimo 18 agosto.

Chicca Gobbi e Francesco De Gregori, un amore nato tra i banchi di scuola

Si è spenta a 71 anni Alessandra “Chicca” Gobbi, la moglie amatissima del cantautore Francesco De Gregori. Il loro era un amore di lunga data: i due si erano conosciuti tra i banchi di scuola, al liceo, ma il matrimonio è arrivato il 10 marzo del 1978 (con testimone di nozze Walter Veltroni) suggellato poco dopo dalla nascita dei gemelli Marco e Federico.

Una coppia nella vita, ma anche nel lavoro visto che la coppia condivideva, oltre alla grandissima passione per la musica – a tal punto da esibirsi diverse volte anche insieme – anche una piccola azienda a Sant’Angelo di Spello, paesino della provincia di Perugia, dove si produce un olio pregiato e premiato per le sue proprietà organolettiche.

La donna è cresciuta a stretto contatto con il mondo della musica, pur essendosi occupata per tantissimi anni dell’azienda di famiglia. Intervistata dal Corriere della Sera, aveva raccontato l’incredibile esperienza di calcare il palcoscenico insieme il marito, anche se in passato aveva cantato per il Coro del Testaccio di Roma.

Al Corriere De Gregori aveva confessato: “Io e mia moglie cantiamo spesso assieme, lei suona anche la chitarra. Mi piace il suono delle nostre voci insieme”.

In un’altra intervista, al quotidiano La Sicilia, il cantautore aveva spiegato come col passare degli anni la moglie sia diventata una presenza importante nei suoi concerti: “È sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e anche compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

L’aggravarsi delle condizioni di salute

Poco si conosce dei dettagli sulla salute di Chicca Gobbi, le cui condizioni sarebbero precipitate in maniera drastica nel corso dell’ultima settimana. La donna soffriva da tempo di una malattia ritenuta incurabile, come riportato da Repubblica.

Nella mattinata di venerdì 21 luglio aveva iniziato a circolare la notizia che il concerto di Francesco De Gregori, previsto per sabato 22 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, sarebbe stato posticipato al 18 agosto, senza però specificarne i motivi.

A parlare in un primo momento dell’ipotesi di problemi personali per il cantautore romano era stato il portale Dagospia, ma solo in un secondo momento il suo entourge ha confermato la notizia dell’improvvisa morte della moglie alle agenzie di stampa.