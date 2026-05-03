Francesco Guccini torna a mostrarsi: “Non uscivo di casa da 18 mesi. Avevo paura”

Il cantautore Francesco Guccini torna in pubblico dopo lunghi mesi di assenza e racconta i momenti di difficoltà e una nuova passione segreta

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IPA Francesco Guccini

Era da molto tempo che Francesco Guccini non si mostrava pubblico, ma ha trovato la forza di farlo in occasione di Canterò soltanto il tempo, una mostra a lui dedicata a Reggio Emilia. Ai fan ha concesso un lungo incontro presso i Chiostri di San Pietro, durante il quale il cantautore ha raccontato di una nuova realtà, fatta di paure e di nuove scoperte, e anche di qualche peccatuccio di leggerezza.

Francesco Guccini non esce più di casa

“Erano diciotto mesi che non uscivo di casa. Confesso che avevo un po’ paura” ha confessato Francesco Guccini di fronte a una sala gremita di gente, tutta lì per ascoltare il punto di vista di colui che resta uno dei più grandi cantautori della musica italiana, ma che oggi preferisce definirsi “scrittore”. Ha smesso di cantare, ma continua a scrivere. “L’ultimo racconto a cui sto lavorando è un viaggio sul fiume Reno, che passa vicino Bologna, che unisce italiano e dialetto” racconta.

Il cantautore appassionato di reality

Guccini è un’artista e smettere di esprimersi è impossibile, seppur negli ultimi tempi le difficoltà non manchino. “Non riesco più a leggere e mi addolora, non ho vissuto perdita più grande di questa. – ha confessato a Reggio Emilia – Per questo guardo molta televisione”. E qui arriva una confessione del tutto inattesa: il cantautore più impegnato del Paese nutre una passione segreta per i reality.

Nel suo tempo libero ammette di guardare un po’ di tutto, “compresi programmi che potrei definire spazzatura come Temptation Island o il Grande Fratello. Mi divertono molto”. Ma Guccini resta Guccini e il suo occhio è quello di uno spettatore a dir poco critico: “Li vedo con spirito un po’ snob, e mi fa ridere che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori”. Ti capiamo Guccini, anche noi cediamo alle tentazioni del trash ma, per darci un tono, fingiamo di farlo quasi per scherzo.

Il commento sulla musica di oggi

Francesco Guccini non canta più, ma il suo orecchio continua a essere dei più fini. Sul panorama musicale odierno avrebbe molto da dire, ma preferisce lanciare una critica velatissima e gentile. La musica di oggi “è un’altra cosa rispetto a quello che facevamo noi cantautori”. Persino “un altro mestiere”. Lontano dai meccanismi di mercato, così come i suoi più illustri colleghi, il cantautore sottolinea che “con le canzoni ho sempre voluto dire qualcosa: testimoniare un’idea, una situazione, una persona”.

La malattia e la vita in campagna

Francesco Guccini soffre di maculopatia bilaterale, un disturbo che compromette la vista e rende impossibili attività come la lettura. Oggi vive nella sua casa di Pavana, nella campagna toscana, dopo aver smesso con i tour dal vivo dal 2012. Non canta più, ma continua a scrivere e produrre brani che lascia interpretare ad altri artisti. Assieme a lui la moglie Raffaella Zuccari, la professoressa di italiano al suo fianco dal 1996, ma sposata soltanto nel 2011 con una romantica e intima cerimonia civile. Di lei il burbero maestro non ha mai parlato, ma in Vorrei le ha dedicato un dei versi più romantici di sempre: “Non sono quando non ci sei”.