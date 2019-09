Chi è Irma Sarale, la mamma di Elisa Isoardi

editato in: da

Elisa Isoardi è uno dei volti televisivi più chiacchierati del momento. Ma cosa sappiamo di Irma Sarale, la mamma della conduttrice che abbiamo visto già in una puntata de La prova del cuoco?

La somiglianza tra le due è ben evidente, tanto da farle sembrare quasi sorelle. Entrambe more e affascinanti, Elisa e sua mamma condividono un rapporto molto speciale e sincero. Irma, infatti, ha ammesso di essere molto obiettiva nei confronti della figlia: “La guardo tutte le mattine ma a fine trasmissione non mi risparmio! Le dico se mi è piaciuta o meno truccata e vestita in quel modo. Elisa mi ascolta sempre!”.

Forse non sappiamo molto della vita privata della mamma dell’ex fidanzata di Matteo Salvini, ma una cosa è certa: la Sarale condivide con sua figlia un rapporto davvero amichevole, tanto che il profilo Instagram della Isoardi pullula di foto che la ritraggono insieme ad Irma. Sfortunatamente, gli impegni di lavoro non permettono alla conduttrice di frequentarla spesso, ma appena possibile cerca sempre di andare a Colletto – una frazione di Castelmagno, in provincia di Cuneo -, dove la mamma vive da oramai molto tempo.

D’altronde, sembra proprio che Elisa abbia sempre desiderato vivere lontana dalla campagna, come raccontato dalla stessa Irma Sarale in un’intervista: “Da bambina era particolare. Un giorno la portai in gita con me a Roma, Elisa aveva sette anni. Mentre visitavamo la città, a un certo punto si fermò, mi guardò negli occhi e mi disse: ‘Mamma, io verrò a vivere qui’. Mi lasciò di stucco quell’espressione, detta da una bimba così piccola. Anche dopo, ha sempre coltivato l’idea di andare via di casa e di andare a vivere in una grande città, come poi è accaduto”.

Nonostante la lontananza, però la Isoardi e la mamma mantengono un rapporto meraviglioso. E molto vicino. Lo scorso gennaio, infatti, mamma Irma si è presentata sul set de La prova del cuoco sostenere la figlia Elisa, andata in onda nonostante la febbre altissima. Un gesto che dimostra come il loro rapporto sia davvero forte. Insomma, diciamoci la verità, la Isoardi è davvero una cocca di mamma.