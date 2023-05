“Elisa Isoardi un posto in questa Rai non te lo trovano?” La risposta è sì

Fonte: Getty Images Elisa Isoardi

Elisa Isoardi torna alla conduzione di un programma su Rai 1. Per la precisione, la prossima stagione televisiva la vedrà al timone di Linea Verde Life, insieme a Monica Caradonna.

Elisa Isoardi al posto di Daniela Ferolla a Linea Verde Life

In questa Rai il balletto delle poltrone non è ancora finito. Dopo l’addio di Fabio Fazio, i dubbi di Amadeus per Sanremo 2024 e le dimissione di Lucia Annunziata, c’è un’altra novità in vista e riguarda Elisa Isoardi. Ma coinvolge anche Daniela Ferolla. Quest’ultima trasloca a Uno Mattina al posto di Marcello Masi e lascia libero il posto a Linea Verde Life. Ma il seggio non è restato vacante nemmeno per un momento. Infatti a sostituirla nella conduzione del programma che va in onda a mezzogiorno del sabato ci sono Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

La Isoardi dunque trova un’importante collocazione in Rai, dopo la chiusura della Prova del Cuoco e l’infinita polemica con Antonella Clerici. Elisa nel frattempo ci aveva incantati all’Isola dei Famosi, per poi riapprodare nella tv di Stato, nello specifico su Rai 2, con Vorrei dirti che che però non è mai veramente decollato.

Sul profilo Instagram della bella Elisa un fan le scrive: “E un posto a te in questa nuova RAI non lo trovano???“. Per questa domanda finalmente c’è una risposta positiva. L’Isoardi torna alla grande con Linea Verde Life. Nel frattempo la conduttrice si tiene in forma preparandosi per la nuova stagione televisiva (oltre che alla prova costume ormai alle porte).

Elisa Isoardi sembra una 25enne: il suo allenamento

Elisa condivide sul suo profilo Instagram la sessione di allenamento. Eccola in palestra tra gli attrezzi mentre indossa un completo sportivo, firmato Adidas, composto da leggings e canotta nera, bordata di bianco, con spalline larghe e scollatura generosa, messa in evidenza dall’inquadratura alta del selfie. Elisa si mostra senza trucco e arrossato in viso per lo sforzo fisico.

La sua bellezza al naturale scatena l’entusiasmo dei follower e i complimenti per lei non si sprecano. Qualcuno scrive: “Bellezza Nature, La Migliore”. “La ragazza più bella della TV🌹 complimenti davvero”; “Il più grande spettacolo dopo il Big bang!”. Classe 1982, il prossimo dicembre compie 40 anni, ma per qualcuno è una “Eterna 25 ennne !”.

Altri commentano: “Sei bravissima tesoro 😍 mio ! Mens sana in corpore sano! Non esiste beneficio migliore dello sport 🏟 per poter trovare la giusta carica utile ad affrontare la giornata col piede giusto e con corretto stile di vita 🌱. E tu ci riesci appieno nell’intento,atteso che procedi SEMPRE nel corso della tua esistenza a GONFIE VELE ! Ti ADOROOOOOOOOOOOO”. E non manca chi sembra fare un accenno alla nuova avventura: “Ciao Elisa, buongiorno, sempre solare con il tuo sorriso pronto. La tua bellezza, il tuo fascino in primo piano, la tua professionalità che non è mai venuta a mancare va a completare il tuo stile perfettissimo. Complimenti sempre per le bellissime foto che pubblichi, anche in tuta ginnica il fascino non ti abbandona mai. Buona giornata e un augurio speciale per tutto ciò che fai e che farai in futuro, sei una persona speciale e semplice che merita tantissimo successo”.