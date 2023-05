“Che tempo che fa”, Fabio Fazio dice addio alla Rai e svela i retroscena della rottura

Un’ultima puntata ricca di emozioni, di ospiti, di momenti speciali. Ma anche un’occasione per congedarsi con il pubblico, sempre con il proprio stile elegante e sobrio. Fabio Fazio ha detto addio alla Rai: si è chiuso il sipario su Che tempo che fa e il conduttore, tra le tante cose dette, ha svelato anche qualche piccolo retroscena sulla rottura.

La commozione non è mancata, così come c’è stato spazio per l’ironia pungente di Luciana Littizzetto, che ha dedicato la sua “letterina” proprio alla società concessionaria del servizio pubblico radio televisivo.

Fabio Fazio, l’addio alla Rai e i retroscena

È andata in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, che per tantissimi anni ha tenuto compagnia ai telespettatori. Per il presentatore si chiude così un lungo capitolo della carriera, il prossimo anno migrerà sul canale Nove insieme a Luciana Littizzetto.

E se lei ha detto la sua con una lettera, in cui non sono mancati i toni pungenti e le frasi che chiariscono il suo punto di vista, Fabio Fazio non ha perso l’occasione per svelare qualche retroscena della rottura.

Lo ha fatto proprio dopo l’intervento di Luciana Littizzetto, regalando un mazzo di rose alla comica e a Filippa Lagerback, entrambe al suo fianco da anni in questa lunga avventura televisiva, spiegando: “Mi unisco al grazie – ha affermato – oggi abbiamo fatto una fotografia di tutti quelli che lavorano in questo programma. Volevo mostrarla. Questi siamo tutti noi. E quindi ringrazio attraverso questa fotografia tutti i miei colleghi della Rai di oggi e di ieri, ringrazio tutti i miei colleghi dell’Officina, i nostri autori, grazie al trucco e al parrucco, grazie a tutti”.

Poi Fazio ha ricordato coloro che in questi giorni si sono fatti sentire e ha aggiunto di voler dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore “Che cura questo programma, Silvia Calandrelli che è la direttrice di Rai Cultura, che in questi mesi hanno tenacemente cercato una soluzione, aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati, ma insomma però hanno resistito tenacemente con noi. Grazie a tutti”. Parole che sembrerebbero rivelare che si è cercato di proseguire con il percorso professionale sulla televisione di Stato. Ma, evidentemente, i tentativi non sono andati a buon fine.

E poi Fazio ha aggiunto: “Un grazie sincero alla Rai: è la tv pubblica, è la tv di tutti, quindi è anche la mia, quindi non posso, non possiamo, che volerle enormemente bene”.

Fabio Fazio, le parole di commiato durante l’ultima puntata di Che tempo che fa

C’è stato anche lo spazio per qualche aneddoto durante l’ultima puntata di Che tempo che fa: Fabio Fazio, infatti, ha voluto ricordare che proprio in questi giorni per lui cade un anniversario importante: “In questi giorni 40 anni fa facevo il provino: incredibilmente mi hanno preso”.

Da quel momento ha preso il via la sua carriera: infatti il conduttore è andato a fare l’imitatore a Pronto Raffaella e ha voluto tornare con la mente alle sue emozioni: “Mi ricordo benissimo il cuore che palpitava quando sentivo la sigla: si chiamava Fatalità quella canzone, che per altro aveva un significato anche per me, perché anche io per fatalità stavo lì: insomma tantissimi ricordi”.

Poi Fabio Fazio ha voluto dedicare il suo grazie più grande al pubblico: “Che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi, grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino: sono stati 40 anni bellissimi”.