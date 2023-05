Fabio Fazio, quanto guadagnerà su Discovery: il confronto con le cifre in Rai

Il passaggio di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery è ormai cosa fatta e il suo futuro è ora piuttosto delineato. L’addio del conduttore alla Tv di Stato, dopo 40 anni di onorata e brillante carriera, apre per lui nuovi scenari: dalla nuova aria che respirerà sul canale Nove alla possibilità di riproporre nuovamente Che tempo che fa, sino a maggiori profitti in termini economici. E, a tal proposito, è stato svelato quanto guadagnerà con un contratto quadriennale: il confronto con le cifre in Rai.

Fabio Fazio e i nuovi guadagni su Discovery: il confronto con la Rai

Tra poche puntate, quando si concluderà l’ennesima stagione trionfale di Che tempo che fa (in termini di ascolti, pubblico e riscontro social), si chiuderà un importante capitolo di vita per Fabio Fazio. Il conduttore lascerà la Rai dove ha lavorato per ben 40 anni, diventandone un pilastro che sembrava essere imprescindibile. Non è stato così, però: la sua esperienza nell’azienda pubblica si chiude con l’amaro in bocca, ma per lui si spalanca una nuova opportunità lavorativa, che lo vedrà protagonista su Discovery a partire dalla prossima stagione tv.

Intanto, dopo l’ufficializzazione del suo addio alla Rai, per Fabio Fazio il passaggio al canale Nove potrebbe rappresentare un upgrade non indifferente, anche in termini economici. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, sarebbe per lui pronto un contratto quadriennale di 2,5 milioni di euro all’anno. Ne deriva, dunque, che il suo guadagno in 4 anni sarà di un totale di 10 milioni di euro.

Una cifra che, confrontata con quanto percepiva in Rai, è in aumento. Nell’azienda pubblica, infatti, il suo guadagno annuale era di circa 2,2 milioni di euro. Tali numeri, che sembrano da capogiro, sono in realtà in linea con l’odierno mercato televisivo. E in questa nuova collaborazione tra conduttore e Discovery, a guadagnarci è anche quest’ultima. Sul Nove, infatti, Fazio potrebbe portare maggior freschezza, grande talento e la professionalità di sempre, trascinandosi con sé il pubblico che da sempre l’ha sostenuto e incrementando dunque gli ascolti sul canale.

L’addio alla Rai: il commento del conduttore

Fabio Fazio sarà un nuovo volto (se non il volto di punta) del canale Nove di Discovery. Tuttavia il conduttore non dimentica il trattamento riservatogli dalla Rai, confidando al settimanale Oggi tutta l’amarezza di questo fragoroso addio con una vena polemica: “La politica tutta si sente legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria nei confronti della cosa pubblica con pochi riguardi per il bene comune e con una strabordante ingordigia. E non solo per quel che riguarda la televisione“.

Il conduttore però non vuole passare per vittima e preferisce evitare la strada dell’autocommiserazione, confermandosi un grande professionista della nostra tv. La sua nuova “casa” è ormai certa, mentre vi sono ancora dubbi sulla possibilità di rivedere Che tempo che fa, che potrebbe essere riproposto così come sostituito da un nuovo format. Certezza granitica e indissolubile è invece la presenza al suo fianco dell’immancabile Luciana Littizzetto, pronta a traslocare con lui sul Nove. Un sodalizio artistico che, nonostante gli anni che passano, non si spezzerà mai.