“Maria De Filippi e Antonella Clerici su Nove”: l’offerta di Discovery

Dopo Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa che sta macinando ottimi ascolti tv, anche Maria De Filippi e Antonella Clerici potrebbero presto sbarcare su Nove. A farlo sapere Laura Carafoli, responsabile Italia e Iberia dei contenuti e delle produzioni Warner Bros. Discovery, che ha svelato nello specifico la proposta fatta alla regina di Mediaset. Nel mirino dell’azienda, però, ci sono anche Barbara D’Urso, lontana ormai dalla televisione da qualche mese, e Federica Sciarelli, amato volto di Chi l’ha visto?.

Maria De Filippi lascia Mediaset per Discovery?

“Maria De Filippi ne sono innamorata, è il mio sogno proibito. Le avevamo un’offerta sei anni fa, gli americani erano con noi. Lei all’ultimo ha detto ‘no, grazie!’. Fedele Confalonieri all’epoca disse che li avevamo costretti a tirare fuori un sacco di soldi in più per farla rimanere. Peccato, era un progettone. Le avevamo proposto un canale tutto suo, come fa la grande Oprah Winfrey in America, che è sempre nostra. L’offerta è ancora valida, i portoni sono sempre aperti per Maria”, ha raccontato Laura Carafoli al settimanale Gente.

Sei anni fa, dunque, Maria De Filippi era a un passo dal lasciare Mediaset, l’azienda dove lavora da tempo e dove i suoi programmi sono ormai considerati dei veri e propri cult. Nonostante quel no dell’ultimo minuto, il gruppo Discovery non sembra aver rinunciato al sogno di vedere Queen Mary suoi suoi canali e chissà che un giorno la De Filippi non decida di cambiare aria, magari spinta dalla ricerca di nuovi stimoli…Dopo la morte di Maurizio Costanzo si era vociferato della voglia di Maria di allontanarsi dal piccolo schermo ma la 62enne ha preferito andare avanti, senza mollare il suo fedele pubblico.

Antonella Clerici lascia la Rai per Discovery?

Non solo Maria De Filippi, nel mirino di Discovery anche Antonella Clerici. “Mi piace, la adoro. La seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni: mi piace che sia una donna adulta e così vitale. Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice. C’è già un programma in ballo? Non abbiamo né titolo né format, ci dobbiamo pensare”, ha fatto sapere Laura Carafoli. Dopo Fabio Fazio Discovery è pronta nella prossima stagione televisiva a strappare alla Rai un altro volto importante come la Clerici?

Barbara D’Urso a Discovery? Il successo di Fabio Fazio

In futuro non si esclude, inoltre, l’arrivo di Barbara D’Urso, fuori da Mediaset dopo tanti anni di onorato servizio. Qualcuno ha parlato di un approdo in Rai ma questa mossa non sarebbe apprezzata da tutti. Carmelita, quindi, potrebbe seguire le orme di Fabio Fazio. “Non lo escludo”, ha precisato Laura Carafoli senza sbilanciarsi troppo.

E a proposito di Fazio, la Carafoli ha ribadito: “È brutto da dire, ma sicuramente il disinvestimento creativo di una certa Rai ci ha portato un beneficio. Il pubblico fedele si è mosso. La Rai che fa il 2% in prima serata non è bello: erano numeri nostri quelli”. E ha aggiunto: “Il lunedì mattina quando arrivano gli ascolti stappiamo champagne, la nostra chat esplode. In America hanno sgranato gli occhi”

Impossibile, poi, non sottolineare il grande successo di Maurizio Crozza: “È stato il primo a investire su di noi, da anni gli chiedo di fare un dietro le quinte per far vedere come lavora, ma niente. È un artista, un maestro, quando lo devo spiegare agli americani non riesco perché non esiste al mondo un programma come il suo”.