Che tempo che fa non va in onda domenica 7 gennaio: cambio programmazione

Fonte: Getty Images Fabio Fazio a Che tempo che fa

Stop momentaneo a Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio non va in onda su Nove neppure domenica 7 gennaio dopo aver saltato gli appuntamenti del 24 e 31 dicembre. Il motivo è presto detto: la rete ha deciso di prolungare la pausa della trasmissione, che dallo scorso settembre ha lasciato la Rai per traslocare, con ottimi risultati, su Discovery.

Perché Che tempo che fa con Fabio Fazio non va in onda domenica 7 gennaio

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di Che Tempo Che Fa non vanno in onda domenica 7 gennaio con il consueto appuntamento in onda su Nove e in streaming su Discovery+. La motivazione del mancato appuntamento è da attribuire ancora una volta alle festività natalizie. La trasmissione tornerà regolarmente in onda domenica 14 gennaio.

Al posto di Che tempo che fa va in onda su Nove Little Big Italy, il format con Francesco Panella impegnato in ogni puntata a visitare una città estera diversa alla ricerca del migliore ristorante di cucina italiana. A seguire è previsto nella programmazione provvisoria del canale “Ammutta muddica”, lo spettacolo con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il successo di Che tempo che fa su Nove dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai

Che tempo che fa sta registrando ottimi ascolti su Nove. “Ogni lunedì mattina, quando arrivano gli ascolti, stappiamo champagne. La nostra chat esplode. Io la doppia cifra (si riferisce alla share, ndr) non l’avevo mai vista. E pensavo che sarei morta senza vederla. E invece”, ha dichiarato Laura Carafoli, manager di Warner Bros Discovery.

“Da ottobre, da quando c’è Fazio, il gruppo è cresciuto del 17%, il Nove del 52% in prima serata. Sono numeri pazzeschi, in America hanno sgranato gli occhi. Fortuna o bravura? Direi più lavoro di squadra”, ha aggiunto la Carafoli, che in futuro non esclude di vedere nel suo team conduttrici del calibro di Maria De Filippi, Antonella Clerici, Barbara D’Urso.

“Il contratto con Fazio durerà quattro anni. Quattro anni di tranquillità per noi e per lui, che forse aveva vissuto l’ultimo periodo in Rai con un po’ di difficoltà. Qui è la nostra star: Fazio, oltre a essere uno che la tv generalista la conosce, incarna i nostri valori. È un brand vero e proprio. E le persone lo hanno seguito da noi”, ha precisato la Carafoli.

Le ultime dichiarazioni di Fabio Fazio sull’addio alla Rai (con frecciatina)

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Fazio è tornato a parlare del suo tormentato addio alla Rai. “È chiaro che, dopo 40 anni, rendersi conto che quella casa dove hai abitato non è più la tua non è una sensazione piacevole”, ha ammesso per poi puntualizzare: “Ho ricordi bellissimi e quelli non me li potrà mai togliere nessuno. Dopo di che è chiaro che quello che è accaduto con la Rai è fuori da ogni logica. Ma io ho quasi 60 anni, so bene come stanno le cose, come va la vita. Non mi stupisco più di niente. Quello che posso dire è che spero si torni presto a rapporti normali”.

Non è mancata una frecciatina alla tv di Stato: “Il nuovo regolamento di Sanremo sembra fatto contro il mio programma. C’è scritto che nei tre giorni successivi alla chiusura del Festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Di solito il vincitore veniva da me”. L’ad Rai Roberto Sergio ha però subito replicato: “Il regolamento di Sanremo contro di lui? La verità è un’altra. Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio, quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato”.