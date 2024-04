Che tempo che fa, stasera in onda con le repliche: quando tornano le nuove puntate

Fonte: IPA Fabio Fazio

Che tempo che fa torna in prima serata dopo la pausa per le vacanze di Pasqua domenica 7 aprile. In onda però c’è una puntata di Best of, con le interviste più amate della stagione. Nessun nuovo ospite dunque, Fabio Fazio prende un’altra settimana di pausa: i fan che aspettano le nuove puntate dovranno attendere. Scopriamo insieme cosa sarà possibile rivedere stasera e quando andranno in onda i nuovi episodi di Che tempo che fa.

Che tempo che fa, gli ospiti (in replica) di stasera 7 aprile

Stasera, domenica 7 aprile 2024, torna in onda sul Nove, in prima serata, Che tempo che fa, sotto la guida di Fabio Fazio. Ad essere trasmesse però non saranno le nuove puntate del programma, attese dopo la pausa pasquale. Sarà possibile rivedere le interviste più belle della stagione con alcuni Best of. La scorsa settimana, domenica 31 marzo, al posto di CTCF la rete ha mandato in onda il film del 1985 Ladyhawke. Stasera invece il talk tornerà sì in onda, ma si tratterà di una puntata costituita dai momenti più belli del 2013/2024.

Certo, chi attende le nuove puntate dovrà aspettare ancora un po’, ma quali saranno gli ospiti da rivedere stasera 7 aprile? Scopriamoli insieme. Ad essere nuovamente trasmesse sul Nove saranno le interviste a Martin Scorsese e Wim Wenders, in studio da Fabio Fazio lo scorso febbraio. Con loro ci saranno anche Mahmood, Sabrina Ferilli, Luisa Ranieri, Gianna Nannini, Enrico Mentana. Imperdibile poi l’intervista che ha fatto segnare uno share da record (14%) al programma: quella a Chiara Ferragni, andata in onda lo scorso 3 marzo.

Quando vanno in onda le nuove puntate di Che tempo che fa

Stasera il pubblico avrà modo di seguire il meglio della stagione andato in onda fino ad oggi. Sicuramente è un modo per i telespettatori di recuperare alcune interviste celebri fatte dal conduttore in questi mesi. Che Tempo che fa, programma passato dal 15 ottobre del 2023 a Warner Bros sul Nove dopo la lunga permanenza in Rai 3, tornerà in onda con nuove puntate e nuovi ospiti da domenica 14 aprile 2024, sempre in prima serata.