Un Posto al Sole: quando andranno in onda le puntate speciali

Quest'estate, Un Posto al Sole non si ferma: dal 12 al 23 agosto andranno in onda puntate speciali con flashback e colpi di scena

Fonte: IPA Un posto al sole, puntate speciali in estate, quando ci saranno

Dal lontano ottobre 1996, Un Posto al Sole ha conquistato il cuore del pubblico italiano, diventando una delle soap opera più seguite e longeve della televisione nazionale. Con la messa in onda di oltre 6500 puntate, la serie ha raccontato innumerevoli storie di amori, intrighi e drammi ambientati nella collina di Posillipo, dove si trova il famoso Palazzo Palladini.

Questo longevo programma che ha quasi 30 anni non è stata nel tempo solo una piattaforma di successo per molti attori e attrici, ma è soprattutto un appuntamento imperdibile per i telespettatori all’ora di cena.

Puntate speciali nell’estate 2024

Quest’anno, i fan di Un Posto al Sole avranno una sorpresa gradita: la soap opera non andrà in vacanza come di consueto durante il periodo estivo. Anziché interrompere la trasmissione, Rai3 ha deciso di continuare a intrattenere il suo pubblico con delle puntate speciali, permettendo agli appassionati di seguire le vicende dei loro personaggi preferiti anche nei mesi di luglio e agosto.

Le puntate speciali, in onda dal 12 al 23 agosto, saranno un’occasione unica per rivivere i momenti clou della stagione. Questa narrazione retrospettiva non solo manterrà viva l’attenzione del pubblico, ma potrebbe anche riservare sorprese e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso fino a settembre, quando Un Posto al Sole riprenderà la normale programmazione.

La protagonista dell’estate: Rosa Picariello

Un ruolo centrale in queste puntate estive sarà ricoperto da Rosa Picariello, interpretata da Daniela Ioia. Rosa, uno dei personaggi più recenti ma anche tra i più amati della soap, prenderà il posto di Raffaele Giordano, che si godrà una meritata pausa. Sarà proprio Rosa, dalla portineria del Palazzo Palladini, a guidare gli spettatori attraverso i momenti più significativi della stagione, utilizzando flashback e ricordi per ripercorrere le vicende salienti.

Intrighi e decisioni sofferte

Nelle puntate, che fanno parte del palinsesto estivo Rai, dal 17 al 26 luglio, i personaggi della soap si troveranno ad affrontare situazioni complesse e decisioni di cui probabilmente si pentiranno. Mariella, interpretata da Antonella Prisco, prenderà infatti una decisione sofferta a causa dell’indifferenza del marito Guido, il cui interesse per un’altra donna è ormai evidente. Questo conflitto familiare è destinato a scuotere gli equilibri del Palazzo Palladini.

Alberto Palladini, uno dei personaggi più controversi, sarà protagonista di una vicenda drammatica. Dopo una breve riunione con il figlio, Alberto si ritroverà a fare i conti con la legge, rischiando di compromettere seriamente la sua posizione. Le sue azioni potrebbero avere conseguenze gravi, e ciò manterrà inevitabilmente alta la tensione tra gli spettatori.

Nel frattempo, Roberto Ferri riceverà un’opportunità di investimento che potrebbe mettere ulteriormente a rischio il suo già fragile rapporto con il figlio Filippo. Questo nuovo progetto si intreccerà con le vicende degli altri personaggi, promettendo colpi di scena e tensioni crescenti.

Dove vedere Un Posto al Sole

Per non perdere neanche un episodio di Un Posto al Sole, gli spettatori possono sintonizzarsi su Rai 3 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20:50. Inoltre, la soap opera è disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma online della Rai, che consente di guardare le puntate in diretta o di recuperare gli episodi persi in qualsiasi momento.