Anticipazioni La Promessa, sabato 20 dicembre una serata speciale che cambia tutto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset La Promessa

Sabato 20 dicembre, Retequattro regala al suo pubblico una serata speciale con La Promessa, la serie spagnola che da circa tre anni domina il prime time con la sua miscela di intrighi familiari, misteri e passioni. L’appuntamento delle 19.45 promette colpi di scena destinati a cambiare il corso della storia, con l’addio di due storici personaggi che lasceranno un segno indelebile nel cuore dei telespettatori.

Ambientata a inizio Novecento, la serie si svolge tra le sontuose mura del Palazzo La Promessa, dimora dei marchesi di Luján, una delle famiglie più influenti della Spagna.

La protagonista, Jana (interpretata da Ana Garcés), è una giovane donna animata dal desiderio di scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello. Tra vendetta, passioni amorose e le sfide della maternità, Jana si trova invischiata in una rete di intrighi che coinvolge il marito Manuel (Arturo García Sancho) e la rispettiva madre e suocera Cruz (Eva Martín).

La Promessa, anticipazioni puntata sabato 20 dicembre 2025

La trama della puntata de La Promessa in onda il 20 dicembre si preannuncia particolarmente intensa: Jacobo e Martina riescono finalmente a riappacificarsi, vegliando sul destino incerto di Jana. Un bottone trovato da Manuel nella mano della protagonista risulta appartenere a una vestaglia della marchesa, e da questo dettaglio nasce il sospetto della governante Burdina nei confronti di Cruz.

La scoperta sconvolge la famiglia e porta il sergente a rinchiudere la marchesa in una stanza degli ospiti, mentre la guardia civile perquisisce la sua camera alla ricerca dell’arma del delitto.

Manuel, come tutti gli altri, fatica a credere che la madre possa essere colpevole, e la tensione sale ulteriormente quando Petra suggerisce che nessuno della servitù lasci il palazzo fino al termine delle indagini, causando il risentimento dei domestici, compreso Santos, con cui ha uno scontro acceso. Jana, intanto, si risveglia per pochi istanti e Curro cerca di parlarle, mentre Cruz assicura ad Alonso di non essere lei ad aver sparato, senza riuscire a convincerlo.

Questa serata speciale rappresenta un momento di svolta per La Promessa: non solo per i colpi di scena narrativi, ma anche perché sancisce l’ingresso della soap spagnola in una dimensione più adulta e complessa, capace di rinnovare il classico format-novela con una qualità narrativa e visiva superiore.

Le scenografie curate, le riprese in esterni ricercate e la capacità di intrecciare drammi familiari con tensione e romanticismo hanno permesso alla serie di conquistare il pubblico italiano e internazionale, come confermato dall’International Emmy Award 2024 per la categoria Best Soap Opera.

Il successo de La Promessa

Il successo de La Promessa testimonia la forza dell’industria televisiva spagnola, capace di aggiornare il format tradizionale con un linguaggio contemporaneo, senza rinunciare all’eleganza delle atmosfere d’inizio Novecento.

La serata di sabato 20 dicembre non sarà soltanto un evento per i fan affezionati: sarà un’occasione per immergersi in un mondo di intrighi, passioni e drammi familiari, che mescola sapientemente emozione e suspense, regalando al pubblico momenti indimenticabili.

Con l’addio di due personaggi storici e il destino di Jana e della sua famiglia appeso a un filo, Retequattro invita il pubblico a un appuntamento imperdibile, capace di confermare ancora una volta la magia di una serie che ha saputo rinnovare la soap opera con stile, qualità e una narrazione avvincente.

