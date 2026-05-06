Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 7 maggio 2026: la promessa d’amore prima di lasciarsi

Ufficio stampa Rai Rosa, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato «Paradiso delle signore» -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 163. Ecco le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026.

Nella puntata precedente di mercoledì 6 maggio

Mercoledì 6 maggio a Il paradiso delle signore Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attirare un maggior numero di clienti e aumentare le vendite e Rosa, temporaneamente, diventa Venere pro-tempore per aiutare le amiche. Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta: un gesto che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche sull’azienda. Cesare vorrebbe cancellare ogni ricordo di Irene e perdersi in qualcosa di diverso, ma si lascia trascinare in un gioco pericoloso. Prima di lasciare Milano, Tancredi consegna una busta a Rosa: dentro c’è la proposta da parte di un importante editore di partire per il Vietnam come reporter di guerra.

Anticipazioni della puntata del 7 maggio 2026

Umberto è preoccupato per le decisioni impulsive di Odile in ambito lavorativo e coinvolge Matteo chiedendogli di farla ragionare, ma lei rivendica il diritto alle proprie scelte e rifiuta l’aiuto dei suoi cari. Mirella teme che Michelino possa aver incontrato un malintenzionato. Cesare è scomparso e Rebecca crede che possa essere in pericolo. Al Paradiso l’assenza di Irene comincia a pesare e Landi chiede a Concetta uno sforzo in più anche in vista della partenza di Rosa per il Vietnam, che la costringerà a separarsi da Marcello. Questa volta i due si saluteranno con una promessa d’amore.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 4 all’8 maggio.