“La Promessa”, la nuova “Downton Abbey” è la soap dell’estate

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset La Promessa, la giovane protagonista Jana

Una nuova avvincente soap opera dalle atmosfere alla Downton Abbey si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5. A partire dal 29 maggio va in onda La Promessa, una storia di coraggio, passione e amore che vede protagonista la giovane eroina Jana Expósito, interpretata dall’attrice Ana Garcés.

“La Promessa”, trama della “Downton Abbey” in salsa spagnola

“Chi persegue la verità, sa porre un limite al proprio desiderio di giustizia per una promessa fatta? Esiste qualcosa che possa placare questa sete? Che sappia far dimenticare chi ti ha rovinato la vita?”. È da questi interrogativi che prende le mosse della trama de La Promessa, la nuova soap opera pomeridiana di Canale 5 prodotta da StudioCanal in collaborazione con Bambú Producciones e della quale Mediaset si è assicurata l’esclusiva per l’Italia.

Costumi e scenografie sfarzosi e curati nel minimo dettaglio rievocano le atmosfere alla Downton Abbey, seppur con la più “calorosa” nobiltà spagnola, e impreziosiscono una storia che si prepara ad appassionare il pubblico, ambientata all’interno di Palazzo El Rincón ad Aldea del Fresno, pittoresca cittadina poco distante da Madrid.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

La Promessa è ambientata nel 1913 e si apre nell’omonima tenuta, durante i festeggiamenti per il matrimonio dell’erede dei Marchesi di Luján, Tomás. Tutto sembra andare liscio, finché un aeroplano pilotato dall’altro figlio dei Marchesi, Manuel, si schianta. A salvarlo è la giovane Jana, domestica che lavora presso la tenuta ma nasconde un segreto: vuole scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello ed è certa che l’assassino viva proprio lì.

Cast e personaggi

A interpretare Jana Expósito è la giovane Ana Garcés, attrice che ha alle spalle già diverse esperienze in teatro, cinema e televisione e diplomatasi nel 2021 presso l’Accademia di Arte Drammatica di Villadoid. I figli dei Marchesi di Luján sono interpretati invece da Arturo Sancho (Manuel) e da Jordi Coll (Tomás). Il primo ha preso parte alla realizzazione de Gli eredi della Terra mentre il secondo è un volto conosciuto agli amanti delle soap spagnole: ha prestato il suo volto a Don Gonzalo ne Il Segreto e a Simón in Una Vita.

Tra gli altri interpreti de La Promessa troviamo Manuel Regueiro nei panni di Alonso de Luján (anche lui in Una Vita e Il Segreto) ed Eva Martín in quelli di Cruz Ezquerdo de Luján. E ancora Joaquín Climent è Rómulo Baeza, Antonio Velázquez interpreta Mauro Moreno e, infine, Carmen Asecas ha il ruolo di Catalina de Luján.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata de La Promessa si apre con una scena piuttosto drammatica. La cameriera Dolores fugge da alcuni uomini a cavallo, nel tentativo di portare in salvo la figlia Mariana e un bambino ancora in fasce. La donna viene uccisa e il neonato rapito, mentre la povera Mariana riesce a scappare salvandosi la vita.

Dopo questo breve flashback, si arriva al presente. Siamo nel 1913 e Mariana – che intanto si fa chiamare Jana – lavora come cameriera e domestica nella sontuosa tenuta La Promessa, appartenente alla ricca famiglia aristocratica dei Marchesi di Luján. La sua presenza lì non è affatto casuale: Jana è convinta che proprio nella tenuta risieda l’assassino della madre e vuole fare luce anche sul rapimento del fratellino che non ha mai più visto.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Scaltra e coraggiosa, Jana approfitta di un incidente per entrare nelle grazie della nobile famiglia. Salva Manuel e chiede di essere assunta come ricompensa, rivelando poi le sue reali intenzioni a Tomás il quale, a sua volta, ammette di conoscere la verità sull’assassinio della madre. Tomás affronta a viso aperto la matrigna Cruz, rivelandole di aver scoperto il suo segreto da assassina e lei, in tutta risposta, lo accoltella senza pietà.

Quando va in onda “La Promessa”

La Promessa va in onda a partire dal 29 maggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi alle ore 14.45, occupando dunque la fascia oraria di Uomini e Donne che quest’anno ha chiuso in anticipo.