Kate Middleton a Downton Abbey: i segreti della villa del film

Kate Middleton

Downton Abbey è una delle serie più amate e seguite di sempre che ha affascinato anche Kate Middleton. Una saga familiare ambientata nel mondo della aristocrazia inglesi di inizio Novecento, fatta di intrecci di storie personali e di grandi eventi storici, come la tragedia del Titanic o la Prima Guerra Mondiale, resa ancor più suggestiva dalla magnifica casa, Highclere castle, che fa da cornice alla trama.

Downton Abbey, il film: tram, dove e quando vederlo in tv

Martedì 13 dicembre in prima serata Canale Cinque propone Downton Abbey, il film. Uscito nel 2019, si tratta del primo dei due film, scritti entrambi da Julian Fellows che ci ha fatto sognare con le cinque stagioni dell’omonima serie, girate tra il 2010 e il 2015.

La vicenda del film ruota attorno a una lettera inviata da Buckingham Palace nel 1927 per informare Robert (Hugh Bonneville) e Cora Crawley (Elizabeth McGovern), Conte e Contessa di Grantham, che Re Giorgio V e la Regina Mary visiteranno Downton Abbey durante un tour reale nello Yorkshire. La visita reale nella regione consisterà in un pranzo a Downton, una parata militare nel villaggio e una cena formale a Downton prima che l’entourage si sposti la mattina successiva presso la Principessa Mary (figlia dei sovrani) nella vicina Harewood.

Naturalmente tra i personaggi chiave ritroviamo Lady Violet, madre del Conte di Grantham, interpretata magistralmente Maggie Smith, sempre così snob e arcigna, temuta e amata contemporaneamente da tutta la famiglia, comprese le nipoti Mary (Michelle Dockery) ed Edith (Laura Carmichael). Ma ci sono anche il fidato maggiordomo Carson, sempre pronto a venire in soccorso alla famiglia (Jim Carter) e il resto della servitù, vero motore di Downton Abbey.

Dopo il primo, è stato girato un secondo film Downton Abbey II – Una nuova era nel 2022 dove in effetti molte cose cambiano, è finita un’epoca e un’altra ne sta per iniziare, metafora di questi mutamenti il viaggio che parte della famiglia compie nel Sud della Francia per ereditare una magnifica villa, lasciata a Lady Violet.

Kate Middleton sul set di Downton Abbey

Il fascino di Downton Abbey, che racconta della raffinata aristocrazia inglese, che descrive le sue abitudini, gli abiti ricercati, il protocollo da seguire alla lettera in ogni momento o circostanza della giornata, non poteva lasciare indifferente la Famiglia Reale inglese che mandò in visita sul set Kate Middleton.

Era il 2015 e Kate era incinta di Charlotte. L’allora Duchessa di Cambridge, oggi Principessa del Galles, incontrò le star della serie. Mancavano solo sei settimane al parto e lei aveva un notevole pancione nascosto sotto il suo cappotto bianco. Lady Middleton fu accompagnata nella sala trucco e le fu mostrato il reparto costumi, prima di assistere alla registrazione di una scena dell’ultima stagione di Downton. La Principessa scherzò con tutti gli attori e posò per una foto ufficiale insieme al cast. Nel 2011 Kate rivelò di essere una grande appassionata della serie e di averla guardata fin dalle prime puntate con William. Lady Mary Crawley, ossia Michelle Dockery, nel 2019 raccontò dell’incontro con Kate sottolineando come fu una giornata speciale per tutti.

A dir la verità Lady Middleton non fu l’unica della Famiglia Reale a visitare il set di Downton. Poco tempo prima infatti fu mandata la Contessa del Wessex insieme alla First Lady messicana.

Downton Abbey, dove si trova la villa della serie

A determinare il successo di Downton Abbey è anche naturalmente la location speciale, il Castello di Highclere. Si tratta di un palazzo di epoca vittoriana circondato da 400 ettari di parco e si trova nell’Hampshire. Attualmente è la residenza del Conte e della Contessa di Carnarvon, di cui Julian Fellowes, il creatore della serie, è amico. Il palazzo è aperto al pubblico ed è possibile visitare molti degli ambienti interni, alcuni dei quali sono stati utilizzati per le riprese e si può passeggiare tra i suoi giardini. Inoltre per rivivere le atmosfere di Downton è consigliato sorseggiare del tè nella caffetteria.