Downton Abbey 2: capelli bianchi, spacco e piedi nudi. Lei si presenta così

Downton Abbey 2: Una nuova era arriva al cinema dal 28 aprile e Cora Crawley, interpretata magistralmente da Elizabeth McGovern, festeggia senza scarpe, con un magnifico abito da sera dallo spacco importante e tutto il fascino dei capelli bianchi raccolti in un elegantissimo chignon spettinato. Per la gioia dei fan.

Downton Abbey 2: Elizabeth McGovern, il fascino dei capelli bianchi

Elizabeth McGovern, 60 anni, presta il volto a Cora Crawley in Downton Abbey fin dalla prima stagione della serie, andata in onda dal 2010 al 2016, per 6 anni. Accanto a lei, Hugh Bonneville, che interpreta Robert, il capostipite della famiglia. In concomitanza col lancio del secondo film, tratto dalla fortunatissima fiction, l’attrice si è presentata sul red carpet con un look completamente nuovo che è un inno alla bellezza femminile a tutte le età.

Downton Abbey 2: Elizabeth McGovern, spacco vertiginoso a 60 anni

La McGovern abbandona la tinta, sfoggiando i capelli grigi pettinati un sofisticato raccolto con ciuffo laterale che esalta i suoi magnetici occhi blu. Mentre il rossetto rosso intenso illumina il volto. Per la prima di Downton Abbey 2: Una nuova era al Cineworld di Leicester Square di Londra, ha indossato un abito in velluto nero e corpetto decorato da gemme d’argento, firmato Azzi & Osta.

Il vestito lascia scoperte le spalle avvolgendo la schiena come uno scialle che termina con un grande fiocco sul retro, in perfetto stile Downton Abbey. La gonna ampia e lunga fino ai piedi nasconde uno spacco vertiginoso che svela le gambe magre e perfette fino alla coscia. Elizabeth McGovern abbina il raffinato abito, realizzato su misura per lei, a un paio di sandali gioiello neri, dal tacco alto che però hanno breve vita. Infatti, al party dopo la proiezione, l’attrice se li è tolti restando a piedi nudi che rivelano una pedicure quasi perfetta.

La McGovern era accompagnata dal marito, nonché regista di Downton Abbey, Simon Curtis, che sembra semplicemente estasiato dalla bellezza disarmante della moglie che lontana da Downton Abbey sfoggia look decisamente più grintosi di Cora.

Downton Abbey 2: Una nuova era, trama

Il film, distribuito da Universal, vede la famiglia Crawley trasferirsi in Costa Azzurra dove Lady Violet (Maggie Smith) ha ereditato una villa. Ma Downton Abbey, la splendida tenuta nello Yorkshire, resta al centro della trama. Siamo nel 1928 ed è lì che si celebra il matrimonio di Tom Branson (Allen Leech) e Miss Lucy Smith (Tuppence Middleton) , figlia di Maud, Lady Bagshaw (Imelda Staunton), dando il via al nuovo intreccio di relazioni, sentimenti, intrighi ed equilibri.

Julian Fellowes, l’ideatore di Downton Abbey e ora anche della serie, The Gilded Age, che si avvia già verso la seconda stagione, ha dichiarato: “”Voglio che la gente guardi Downton e se lo goda. Spero anche che ogni tanto riusciamo a farli pensare alla disparità di background in una società egalitaria, o alla difficoltà di essere omosessuale in un periodo storico in cui era ancora illegale. Tocchiamo questo tipo di argomenti ma non sono lo scopo principale del film. Lo scopo del film è regalare al pubblico una bella serata”.