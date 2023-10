The Crown è ormai agli sgoccioli. La sesta e ultima stagione della serie royal più controversa arriva su Netflix divisa in due parti, il 16 novembre è disponibile la prima (episodi 1-4), mentre il 14 dicembre esce la seconda con i 6 episodi conclusivi. Quest’ultima stagione racconta gli eventi dal 1997 al 2005, coprendo ampiamente il mandato di Tony Blair (Bertie Carvel). Vedremo la morte di Diana e l’arrivo a a Palazzo di Kate Middleton, interpretata da Meg Bellamy.

The Crown 6 promette quindi di toccare eventi ancora caldi della storia della Famiglia Reale britannica. Ferite aperte e decisamente non risanate. A partire dalla relazione tra Diana e Dodi Al-Fayed che resta in parte avvolta nel mistero. In molti ritengono che quella fosse solo una relazione di copertura, sfruttata dalla Principessa per distrarre l’opinione pubblica da quello che era il suo vero amore, il medico Hasnat Khan.

Mohamed Al-Fayed, morto lo scorso agosto, non ha mai nascosto la sua irritazione verso la Regina Elisabetta e Carlo per come sono state condotte le indagini sull’incidente in cui Diana e suo figlio persero la vita nel 1997, denunciando l’indifferenza verso la sua famiglia. Si vocifera addirittura che per fare “dispetto” al Re abbia devoluto parte della sua eredità milionaria a Harry, il dissidente dei Windsor.

Meg Bellamy: chi è la sosia di Kate Middleton

Altro tema scottante affrontato in The Crown 6 è l’arrivo di Kate Middleton, la relazione con William, coronata col matrimonio nel 2011. La Principessa del Galles è oggi la punta di diamante della Corona inglese, l’unica rimasta a dare un po’ di lustro alla Monarchia che ha perso negli anni il suo fascino e senza Elisabetta II anche la sua autorevolezza.

A interpretare Kate Middleton è Meg Bellamy che ha ottenuto la parte dopo aver inviato un provino via social. Lei non è un volto molto noto a dir la verità. Non si trovano molte informazioni sul suo conto e anche il suo profilo Instagram conta solo qualche migliaio di follower, tutti però entusiasti di vederla nei panni della giovane Principessa del Galles.

La sosia di Kate, nota anche come Meg Smith da non confondersi con la ben più nota Meggie Smith, è cresciuta nel Berkshire. Ha studiato alla St Crispin’s School di Wakeham dove si è distinta in arte drammatica. Al momento il suo curriculum contiene solo film amatoriali e sceneggiature. Dunque, il ruolo di Kate Middleton è il suo primo da attrice professionista.

The Crown, l’opinione della Famiglia Reale

L’avventura di The Crown è iniziata nel 2016 e la Famiglia Reale non si è mai pronunciata ufficialmente sulla serie che però stando ai ben informati non è molto gradita a Palazzo. Troppi scheletri nell’armadio? Interpretati forse in chiave troppo scandalistica? Se è nota la passione di William e Kate per Downton Abbey, tanto che sono andati persino sul set della serie a conoscere gli interpreti, passano sotto silenzio la fiction di Netflix. E il silenzio può pesare a volte molto più di una critica, specialmente se a tacere è Buckingham Palace.

Anche Harry e Meghan non si pronunciano. Forse perché sono stati “dimenticati” pure da The Crown che ha deciso di non mettere in scena il loro divorzio dalla Famiglia Reale.

The Crown 6, trama e interpreti

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l’onda dell’opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d’Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l’inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

La prima parte vedrà Elizabeth Debicki riprendere il ruolo della Principessa Diana insieme a Dominic West nei panni del Principe Carlo. Imelda Staunton continua a regnare come Regina Elisabetta II insieme a Jonathan Pryce (Principe Filippo) e Lesley Manville (Principessa Margaret). Tornano anche Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Al loro debutto ci sono Rufus Kampa (il Principe William) e Fflyn Edwards (il Principe Harry). Nella seconda parte, ad assumere i ruoli del Principe William e del Principe Harry saranno Ed McVey e Luther Ford. Insieme a loro ci sarà Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton. Si tratta dei ruoli di debutto per i tre attori.

The Crown 6, dove e quando vederla

Scritta e ideata da Peter Morgan. la sesta e ultima stagione di The Crown è composta da 10 episodi di 60 minuti ciascuno. La prima parte è disponibile dal 16 novembre su Netflix, la seconda dal 14 dicembre.

Il successo di The Crown

Da quando è arrivata su Netflix nel 2016, la serie The Crown ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora. Quest’ultima stagione porterà alla conclusione sessanta ore di uno show che ha introdotto star come Claire Foy, Vanessa Kirby, Emma Corrin e Josh O’Connor.