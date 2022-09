“The Crown” ha la sua giovane Kate Middleton: Meg Bellamy nel cast

Fonte: IPA The Crown, la somiglianza impressionante tra Lady Diana ed Elizabeth Debicki

Ci sono voluti cinque lunghissimi e intensi mesi di casting, ma alla fine la sesta stagione di The Crown ha trovato la sua Kate Middleton: si tratta della giovane attrice Meg Bellamy, al suo esordio in una serie tv targata Netflix. Come riporta Deadline, inoltre, i produttori hanno scelto anche chi vestirà i panni del Principe William, in un doppio ruolo da adolescente e da adulto. Ciò si traduce in una certezza: la sesta stagione della serie mette in scena il fatidico momento in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono conosciuti, prima di fidanzarsi e convolare a nozze.

“The Crown 6”, Meg Bellamy è la giovane Kate Middleton

Lunghi capelli castani, occhi dolci e profondi e un viso da bambola. Potremmo riassumere così le caratteristiche di Meg Bellamy, la giovane attrice che Netflix ha scelto per interpretare Kate Middleton nella sesta stagione di The Crown. La serie tv ha avuto un enorme successo, nonostante abbia attirato le critiche di molti, specialmente da parte della stessa Royal Family che – come prevedibile – non ama che vengano messi in scena i “panni sporchi”, né che gli sceneggiatori si concedano fin troppe “licenze poetiche”, rimodellando i fatti in base alle esigenze di trama.

Ma a The Crown va sicuramente un merito: quello di essere un prodotto che fa della fedeltà ai protagonisti originali uno dei suoi grandi punti di forza. Lo abbiamo visto con l’attrice Elizabeth Debicki, che veste i difficili panni di Lady Diana nella quinta stagione (in uscita a novembre 2022), rivelando una somiglianza impressionante con la Principessa del Popolo. E adesso è il turno di Meg Bellamy, al suo esordio in un prodotto destinato alla celebre piattaforma e in generale al piccolo schermo. La giovane attrice si è dedicata finora alla recitazione in modo amatoriale e mai in produzioni di un certo calibro.

Prima dell’annuncio non aveva neanche un profilo su Instagram, dove ha fatto capolino soltanto da poche ore, pubblicando una storia: “Datemi un pizzicotto per favore… Sono così entusiasta di annunciare che interpreterò Kate Middleton nella sesta stagione di The Crown su Netflix. È un tale onore entrare a far parte del cast e della troupe più incredibili e mi impegnerò a rendere giustizia a Kate“. Meg non ha postato ancora alcuna foto e l’unica che rimbalza da un sito all’altro è un bellissimo ritratto realizzato dalla fotografa Diana Field.

“The Crown 6”, due attori per il Principe William

Oltre a scegliere l’attrice che interpreterà Kate Middleton, i casting di Netflix si sono concentrati anche sulla scelta di chi avrebbe vestito i panni del Principe William. E alla fine sono stati due gli attori ingaggiati nel cast: il primo è Rufus Kampa, nel ruolo di un William ancora adolescente, mentre il secondo è Ed McVey, destinato a vestire i panni di un William che passa dall’adolescenza all’età adulta.

A differenza di Meg Bellamy, quest’ultimo vanta già una certa carriera nel Regno Unito, nonostante non abbia mai lavorato per il piccolo schermo. Come riporta Deadline, il giovane attore Ed McVey ha debuttato sul palcoscenico nel West End già tre anni fa come protagonista ne Il diario segreto di Adrian Mole 13 e 3/4: The Musical di Sue Townsend, oltre a esibirsi in molte produzioni al di fuori del West End. Inoltre si è diplomato presso il Drama Centre di Londra nel 2021 e da allora fa parte del cast della commedia Camp Siegfried in scena all’Old Vic, sempre nella Capitale.

“The Crown”, di cosa parla la sesta stagione

Le riprese della sesta stagione di The Crown dovrebbero iniziare già alla fine di quest’anno, ma intanto cresce l’attesa da parte dei tantissimi fan della serie, che non vedono l’ora di gustarne la trama. Siamo già all’epoca in cui il Principe William studiava Storia dell’Arte all’Università di St. Andrews, in Scozia, luogo in cui ha incontrato per la prima volta la sua futura moglie Kate. È molto probabile che la sesta stagione mostri, inoltre, il matrimonio del principe Carlo con Camilla Parker-Bowles e le conseguenze della morte della principessa Diana, incluso il periodo “ribelle” del Principe Harry con il presunto (ma non troppo) consumo di alcol e droghe.