Fonte: Ufficio stampa Netflix Kate Middleton (Meg Bellamy) sfila con l'abito trasparente in "The Crown 6"

The Crown 6 ricostruisce il momento in cui Kate Middleton ha sfilato con l’abito trasparente mentre era all’Università di St. Andrews. Delle immagine che non si addicono più al suo status di Principessa del Galles e che il Palazzo ha sempre cercato di minimizzare, dando loro poca importanza.

Kate Middleton, la sfilata in lingerie in The Crown

Martedì 28 novembre Netflix ha quindi pubblicato le ultime foto della sesta e controversa stagione di The Crown che tra il fantasma di Diana e Kate Middleton in lingerie è stata duramente contestata. William e Harry non hanno rilasciato commenti pubblici, ma fonti vicine a loro hanno parlato di profonda irritazione. Il Duca del Sussex, durante un’intervista televisiva, è apparso visibilmente a disagio quando gli hanno chiesto cosa pensava di questa serie. E adesso il Principe del Galles, oltre a essere risentito per il modo in cui si parla della morte di sua madre Diana, si trova rappresentata la moglie praticamente in “mutande”.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

La sesta stagione di The Crown tocca da vicino tutti i membri della Famiglia Reale, perché racconta degli ultimi 30 anni della Corona, toccando tasti dolenti e ferite ancora aperte. Così rivedere Kate Middleton, interpretata da Meg Bellamy, sfilare in bikini con fare sensuale è stato un duro colpo per William e famiglia. Certo, appartiene al passato, Kate era molto giovane e poteva solo sognare di entrare a Buckingham Palace, ma non avrà fatto piacere alla numero due della Monarchia rivangare quel preciso momento della sua vita. E la mossa sembra screditarla un po’.

È vero che quella sfilata cui Kate partecipò nel 2002 rappresenta un pilastro nella relazione col Principe. Si dice che nel vederla sulla passerella William abbia commentato con degli amici: “Wow, Kate è sexy”. L’abito trasparente e senza spalline, indossato da Lady Middleton durante la sfilata, è stato disegnato da Charlotte Todd ed è stato venduto all’asta per 78.000 sterline.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

William e Kate si erano conosciuti l’anno prima all’università, ma pare che fu proprio quella sfilata a far scoccare la scintilla tra loro. Per questo The Crown ha voluto inserire questo specifico episodio nella sesta stagione.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Le ultime immagini di The Crown 6

Tra l’altro le ultime immagini di The Crown, con tanto di foto in cui Kate (Meg Bellamy) e William (Ed McVey) si guardano intensamente un attimo prima di baciarsi, sono state condivise proprio mentre i Principi del Galles, Carlo e Camilla stanno gestendo tutta una serie di rivelazioni al veleno su di loro, contenute nel libro Endgaming di Omid Scobie, da cui perfino Harry e Meghan Markle si sono dissociati.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Nelle scene finali di The Crown si accenna anche al matrimonio tra Carlo e Camilla, interpretati da Dominic West e Olivia Williams. Rivedremo la Regina Elisabetta accanto al Principe Filippo e anche Harry (Luther Ford) e William ancora felici insieme.