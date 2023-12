Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Un racconto che si snoda tra moda, amore e destino. Parliamo di Kate Middleton, l’abito che ha conquistato William, e la storia dietro questo capolavoro che ha influenzato non solo le vite di due giovani innamorati, ma anche il corso della storia britannica. Un tessuto leggero, quasi etereo, che ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita dell’amore tra gli attuali principi di Galles, una storia che merita di essere raccontata in ogni suo dettaglio.

L’abito di Kate che fece innamorare William

Ritorniamo indietro nel tempo, al 27 marzo 2002. Kate Middleton e il Principe William erano solo due studenti all’Università di St. Andrew’s in Scozia. Kate, allora 19enne, era nota per il suo talento atletico, spaziando dal tennis all’hockey su prato, passando per la corsa campestre. La sua figura era più comunemente associata a un abbigliamento sportivo, ben lontano dagli abiti raffinati che indossa oggi. Tuttavia, la passione per il coinvolgimento sociale l’ha portata a fare una scelta che sarebbe diventata decisiva: partecipare come modella in una sfilata di moda studentesca.

Era un momento importante, ma nessuno avrebbe potuto immaginare quanto sarebbe stato cruciale. William, presente all’evento, aveva pagato oltre 200 sterline per un posto in prima fila. Dietro le quinte, Kate si stava preparando per indossare una gonna realizzata da Charlotte Todd, studentessa di moda e tessuti all’Università del West of England. La creazione di Todd, una gonna in seta nera e oro, costata meno di 30 sterline e realizzata in una settimana, era stata inaspettatamente trasformata in un abito da Kate. Quel vestito, che lasciava poco all’immaginazione sotto le luci brillanti della passerella, ha catturato immediatamente l’attenzione di William. Pat Duncan, amico della coppia, ha ricordato in un’intervista la reazione di William: “Era in un abito molto audace, in un vestito che sembrava un collant. Lui era in prima fila e i suoi occhi spalancati”.

Fonte: Getty Images

Le conseguenze del vestito sulla vita dei reali

Questo evento segnò una svolta nella loro storia. Da quel momento in poi, la relazione tra Kate e William prese una direzione completamente nuova, evolvendo da una semplice amicizia a qualcosa di molto più profondo e significativo. Non si trattava solo di un abito, ma di un simbolo di cambiamento e di una nuova era nella loro vita. Il vestito, originariamente pensato come una gonna, è diventato un pezzo iconico nella storia della moda, ma soprattutto nella loro storia personale. E non è un caso che The Crown, la celebre serie che narra la vita della famiglia reale britannica, abbia scelto di includere questo particolare episodio, sottolineando l’importanza di quell’abito nella loro relazione.

Charlotte Todd, la designer del famoso abito, ha raccontato a People Magazine che il suo progetto si intitolava “The Art of Seduction” – L’arte della Seduzione. “Non sapevo chi fosse Kate Middleton e non l’ho scelta io per indossare il mio abito. È stata una pura coincidenza,” ha detto Todd riguardo a Kate che indossava il vestito. Questa coincidenza, per quanto inaspettata, ha avuto un impatto profondo. “Tutti dicono che lo spettacolo di moda è stato il momento in cui è iniziata la loro storia d’amore, quindi una piccola parte di me sarà sempre parte della storia reale. È una follia!” esclama Todd, riflettendo sull’impatto inaspettato del suo lavoro. Quando la coppia ha annunciato il loro fidanzamento, Todd si è resa conto che il pezzo, conservato nell’armadio di sua madre per dieci anni, poteva ora essere estremamente prezioso. Alla fine, ha venduto l’abito all’asta per oltre 78.000 sterline nel 2011.