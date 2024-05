Fonte: Getty Images Kate Middleton e Charlotte

Charlotte compie 9 anni. La Principessina è nata il 2 maggio 2015 alle ore 8.34, al St Mary’s Hospital di Paddington. C’è grande attesa, ovviamente, per la consueta foto condivisa da Kate Middleton, la Principessa del Galles, sui profili social ufficiali, ma la foto non sarà affidata anche alle agenzie fotografiche, stando a quanto rivelato da Ingrid Seward. La Principessa è inoltre piuttosto stressata per la visita di Harry a maggio a Londra: un periodo difficoltoso per lei.

Charlotte compie 9 anni: la scelta di Kate e William

Dopo il Principe Louis, tocca a Charlotte compiere gli anni: la piccola di casa soffia su ben 9 candeline. William e Kate faranno di tutto per permettere alla famiglia di trascorrere questo giorno speciale senza particolari difficoltà, per quanto possibile. Anche perché, al momento, la situazione è tutt’altro che rosea: Kate Middleton è lontana dalla scena pubblica, e si è sottoposta alla chemioterapia preventiva dopo aver scoperto di avere il cancro. Anche Re Carlo ha il cancro, ma il Sovrano è tornato agli impegni pubblici il 30 aprile, dopo un presunto peggioramento delle sue condizioni, subito smentito.

Questo non è il primo compleanno che la Principessa del Galles festeggia dopo la diagnosi di cancro: il 23 aprile, il Principe Louis ha compiuto 6 anni. C’è, però, un grande cambiamento: Kate e William hanno preso una decisione sugli scatti dei loro figli condivisi sui social. Come affermato da Ingrid Seward, la Principessa si è sentita molto ferita dopo essere stata attaccata per aver manipolato la foto della Festa della Mamma. “Insieme a William ha deciso di far vedere le foto dei loro figli, ma solo alle loro condizioni. Ora, quando pubblicheranno degli scatti dei figli, lo faranno attraverso gli uffici di Kensington Palace, così da avere il controllo”.

La tradizione di Kate per i compleanni dei figli

Nonostante le ricchezze, i titoli e il ruolo che rivestono all’interno della Monarchia, Kate Middleton e il Principe William desiderano che i propri figli crescano nella normalità. Ed è il motivo per cui sono tantissime le dolci tradizioni per i compleanni, date a dir poco speciali per George, Charlotte e Louis. La tradizione più importante per Kate? Preparare una torta per loro la sera prima del compleanno. Ovviamente, vengono ricoperte di glassa colorata, a cui si aggiunge il numero di candeline pari agli anni compiuti.

L’approccio genitoriale di Kate Middleton è molto diverso dalle solite “Royal Mom”, e ricorda molto più quello di Lady Diana. La Principessa cerca di avere un contatto molto più caloroso con i figli, cerca di essere sempre presente, ed è per loro che ha rivelato solamente in seguito la diagnosi di cancro, per proteggerli e dar loro il modo e il tempo per comprendere e adattarsi alla situazione, di certo non facile. A peggiorare nettamente la situazione troviamo il viaggio a Londra del Principe Harry: l’8 maggio si avvicina, ma fonti vicine alla Famiglia Reale sostengono che il Principe e la Principessa del Galles non hanno la minima intenzione di rivederlo, anche per evitare stress inutili. Senza considerare che si sentono ancora molto traditi da lui: i tempi non sono maturi per una riappacificazione.