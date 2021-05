Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in studio dopo il Covid: “Sono felice”

editato in: da

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Bianca Guaccero, dopo alcune settimane di assenza, è tornata finalmente al timone di Detto Fatto. Dopo più di venti giorni è infatti guarita dal Covid, che l’aveva costretta a rimanere a casa, lasciando la conduzione del programma ai suoi colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

I due avevano già dovuto sostituire la Guaccero, qualche mese fa: la presentatrice infatti era stata in contatto con una persona positiva e aveva dovuto restare in isolamento per qualche giorno, potendosi collegare con Detto Fatto solamente da casa.

Questa volta però la situazione era diversa: Bianca, nonostante le precauzioni, era risultata positiva al tampone: “Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”, aveva spiegato in collegamento da casa nelle scorse settimane. In quell’occasione aveva aggiornato i fan su quali erano le sue condizioni di salute: “Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse”.

Finalmente però, dopo essere risultata “debolmente positiva”, la Guaccero adesso è guarita, potendo tornare a condurre il suo programma. “Sono tornata, ce l’abbiamo fatta abbiamo vinto questa battaglia contro il Covid – ha detto con grande entusiasmo la presentatrice -. Sono felice di essere tornata a respirare la vostra energia qui in studio. Volevo ringraziare tutti voi che siete stati in tantissimi a scrivermi sui social network”.

Bianca ha anche voluto dedicare delle parole anche a tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro il virus: “Io a tutte le persone che ci stanno guardano e che sono in una situazione complicata voglio dire non arrendetevi, non mollate. Tutto l’amore ricevuto lo mando a voi negli ospedali perché, anche se in minima parte, capisco la situazione in cui vi trovate e soprattutto l’isolamento, vi voglio bene e vi amo”.

Sul suo profilo Instagram la conduttrice proprio in questi giorni ha annunciato la chiusura della stagione di Detto Fatto: “Come ogni anno, la prima settimana di Maggio per noi è l’ultima del programma! Perciò prima di prenderci la nostra meritata vacanza, siete pronti per una settimana piena di tutorial e sorprese?”.

Un ritorno, quello della Guaccero, appena in tempo per salutare i suoi amatissimi fan e godersi la pausa estiva in attesa di nuovi ed entusiasmanti progetti.