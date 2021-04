Bianca Guaccero assente a Detto Fatto, è positiva al Covid

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Bianca Guaccero ha rivelato in diretta tv di essere positiva al Covid, collegandosi da casa nel corso della nuova puntata di Detto Fatto. Ancora una volta, la conduttrice si trova dunque a non poter rimanere al timone del suo show pomeridiano a causa del virus.

L’appuntamento di lunedì 12 aprile di Detto Fatto non si è aperto, come di consueto, con l’ingresso in studio di Bianca Guaccero. Quest’ultima è potuta intervenire unicamente in collegamento da casa, spiegando i motivi che l’hanno spinta a lasciare la guida della sua trasmissione: la conduttrice ha infatti contratto il Covid, ed è attualmente in isolamento. “Siete bellissimi anche da casa, questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia piacere” – ha esordito in apertura di puntata – “Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia. Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus“.

La Guaccero ha proseguito, rivelando così ai fan quali sono le sue condizioni di salute: “Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare. C’è una grande percentuale di possibilità che mi dica che l’ho beccato anche io. Nonostante io sia una persone che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”.

Proprio nelle scorse ore, Bianca Guaccero aveva diffuso sui social un potente appello ai suoi conterranei, facendo notare quanto la Puglia stia soffrendo in questo periodo storico per la diffusione del virus. In un lungo video pubblicato su Instagram, la conduttrice aveva invitato tutti a rimanere in casa e a fare particolare attenzione, per evitare di diffondere ulteriormente il contagio ed aggravare una situazione già molto difficile.

Sicuramente, la Guaccero dovrà rimanere per diverso tempo in quarantena, almeno fin quando non avrà un tampone negativo. Al timone di Detto Fatto sono subito subentrati i suoi colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, che sin dal primo istante hanno preso in mano la situazione in maniera magistrale. D’altronde, non è la prima volta che si trovano a dover sostituire Bianca: qualche mese fa, la presentatrice era stata in contatto con una persona positiva e aveva dovuto restare in isolamento per qualche giorno, potendosi collegare con Detto Fatto solamente da casa. Ora deve affrontare una sfida più difficile del solito, ma con la sua grinta non potrà che uscirne vittoriosa.