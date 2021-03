Detto Fatto, Bianca Guaccero e il flirt segreto: “Ha le mie iniziali”

editato in: da

Sembrava una puntata come le altre e invece ieri a Detto Fatto è emersa una notizia inaspettata. Si è parlato di un presunto filrt della conduttrice Bianca Guaccero con un attore molto famoso, ma il nome al momento resta un mistero. Anzi il collega Jonathan Kashanian ha colto l’occasione per lanciare sui social una vera e propria “caccia al flirt” e il totonome ha già coinvolto tantissimi fan della conduttrice di Rai 2.

La regina di Detto Fatto, non proprio incline a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata, questa volta si è ritrovata al centro di un succulento gossip che fa gola a molti. Del resto quei pochi minuti di trasmissione hanno dato adito a mille ipotesi, dando vita a un gioco social a dir poco frizzantino.

“Voi ve lo siete dimenticati, ma io no”, ha esordito Jonathan in diretta. “Bianca Guaccero l’anno scorso mi ha detto qua – e ha aggiunto in pubblicità qualcosa che ora vi dirò – ‘sono stata appiccicata all’ascensore e baciata da un attore che era sconosciuto e che ora è famosissimo“. E se all’inizio la conduttrice sembrava un po’ restia a dare spiegazioni al collega su questo scottante argomento, in breve si è lasciata andare a una vera e propria confessione, confermando di fatto quanto detto da Jonathan.

“Va bene, io vi darò solo le iniziali, poi non mi chiedete altro”, ha detto la Guaccero dopo le pressioni di Kashanian. “Vi dico che questo attore, che ora è famoso in tutto il mondo ma in quel momento non lo era, ha le mie stesse iniziali ma al contrario”, queste le parole della conduttrice che ha lanciato in diretta tv questa sfida. Nient’altro, ad eccezione di un commento sulla prestanza fisica della nota star.

Un gossip inatteso da parte di Bianca Guaccero, che al momento si gode la sua piccola Alice, figlia nata dal matrimonio con Dario Acocella finito nel 2021. Bella e di talento, non sembra così strano che sia potuta entrare nelle grazie di una celebrità di fama internazionale, anche se allora entrambi erano molto giovani e non avevano ancora raggiunto le vette del successo.

Il totonome ormai ha preso piede sui social e i fan della conduttrice hanno lanciato varie ipotesi al riguardo. C’è chi ha parlato di Giulio Berruti, oggi compagno di Maria Elena Boschi, chi di Brando Giorgi, attualmente tra i naufraghi dell’Isola 2021. Ma molti si sono accodati all’ipotesi lanciata in diretta dallo stesso Jonathan, che si è spinto oltreoceano proponendo un nome di fama internazionale: l’attore Gerard Butler. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi e indizi per scoprire l’identità di questo flirt segreto.