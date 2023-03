Perché è famoso Brando Giorgi

Ex modello e attore, Brando Giorgi è nato il 21 maggio 1966 a Roma, per la precisione nel quartiere Portonaccio. Diventato famosissimo grazie ad alcuni ruoli al cinema e in tv, è conosciuto dl grande pubblico con il suo pseudonimo. Pochi infatti sanno che il suo vero nome è Lelio Sanità di Toppi e che da piccolo sognava di diventare un pilota. Dopo l’iscrizione all’Università e gli studi in Informatica però il destino l’avrebbe portato da un’altra parte, rendendolo un celebre attore italiano fra ruoli al cinema e in tv, sino ai reality.

La carriera fra cinema e tv

Deciso a intraprendere la carriera di attore, nel 1992 Brando Giorgi ha iniziato a seguire un corso di recitazione di Beatrice Bracco, frequentando, l’anno successivo, la Scuola d’Arte Drammatica di Giovanni B. Diotiaiuti. Poco dopo ha esordito al cinema come protagonista recitando in Cattive Ragazze, film di Marina Ripa di Meana con Eva Grimaldi. In seguito è comparso nei video musicali di Mietta per i brani Gente comune e Acqua di mare.

Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo, con numerosi film e ruoli in teatro. Come Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo con Valeria Marini e l’esordio teatrale nel 1999. Un periodo intenso per Brando Giorgi, che non ha mai abbandonato la carriera di modello, collaborando con numerosi brand, da Trussardi a Valentino sino a Pignatelli in varie campagne pubblicitarie.

Ma il mezzo che ha regalato all’attore il successo maggiore è stata la tv. Dopo aver recitato in Incantesimo 3, è entrato nel cast di Vivere nel 2002. Nella famosa soap opera ha prestato il volto a Roberto Falcon sino al 2007. Proprio dopo aver lasciato Vivere, Brando Giorgi ha preso parte a Notti sul ghiaccio 2 di Milly Carlucci.

Nello stesso anno ha girato diverse miniserie per Canale Cinque, partecipando a Mogli a pezzi, di Alessandro Benvenuti e Vincenzo Terracciano, e Il sangue e la rosa. Dopo un breve ritorno al cinema con Tieni a me – L’età delle parole, film presentato al Festival del Cinema di Venezia 2008, è tornato sul piccolo schermo grazie a Centovetrine (dove ha interpretato Thomas Sironi) e Camera Cafè. Sino al 2021 quando Ilary Blasi l’ha voluto fra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Nel reality Brando ha svelato al pubblico il lato più forte del suo carattere, ma anche le debolezze e le paure. Sino al ritiro, un mese dopo lo sbarco in Honduras, a causa di un grave infortunio all’occhio.

Brando Giorgi, i film

Cinema

1992 – Cattive ragazze

1993 – Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

2001 – Il calcio Balilla

2008 – La morte di pietra

2009 – Tieni a me – L’età delle parole

2015 – Canto finale

Televisione

2001 – Incantesimo 4

2002/2007 – Vivere

2004 – Vento di ponente

2008 – Io non dimentico

2008 – Mogli a pezzi

2008 – Il sangue e la rosa

2010 – Caterina e le sue figlie 3

2010 – Don Matteo

2011 – Sangue caldo

2012/2013 – CentoVetrine

2017 – Un posto al sole

2017 – Camera Café

2020 – L’allieva

2022 – Una scomoda eredità

Video musicali

1992 – Gente comune

1993 – Acqua di mare

Teatro

1999/2000 – L’orgasmo della mia migliore amica

2000 – The Man I Love

2004 – Maestri ed allievi

2005/2006 – Vivere sul lago di Como

Programmi televisivi

2007 – Notti sul ghiaccio

2021 – L’isola dei famosi 15

Doppiaggio

Oreste Baldini in Cattive ragazze

Francesco Prando in Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

Altezza e segno zodiacale

Brando Giorgi è nato il 2 maggio 1996, è del segno dei Gemelli ed è alto 185 cm. L’attore, proprio come svela il suo segno zodiacale, è curioso, abile e molto pratico. Ha moltissimi interessi ed è uno spirito libero dalle mille sfaccettature. Adora scherzare ed è sempre sorridente. Nonostante a volte, soprattutto in amore, sembra incostante, in realtà è molto romantico e alla perpetua ricerca dell’altra metà della mela.

La vita privata di Brando Giorgi

L’attore si è sposato per due volte. La prima quando era molto giovane, la seconda nel 2013 con Daniela Battizzocco, nota showgirl e attrice che ha esordito in tv con Sotto a chi tocca, Tira & Molla, Domenica In e Tappeto Volante, recitando inoltre nella soap Vivere. Da lei ha avuto i figli Camilla, arrivata nel 2000, e Niccolò, nato nel 2004. Molto credente, Brando Giorgi ha sposato la compagna solo nel 2013 dopo aver ottenuto l’annullamento del primo matrimonio presso la Sacra Rota. Lo stesso artista ha svelato di aver affrontato una profondissima crisi nel rapporto con la moglie.

Un momento difficile che marito e moglie sono riusciti a superare proprio grazie alla fede e alla scelta di giurarsi amore eterno, nuovamente, in chiesa. Durante la sua permanenza in Honduras per l’Isola dei famosi, Brando ha definito Daniela la sua “anima gemella”, spiegando: “Lei è il sole che scalda la mia anima e la donna che ha portato la vera serenità nella mia vita”. Negli anni Novanta inoltre ha vissuto una romantica love story con la cantante Mietta, durata ben sette anni. Un legame che l’ha portato a diventare protagonista di due video musicali dell’artista: Gente comune nel 1992 e nell’anno successivo Acqua di mare.

I figli di Brando Giorgi

Brando Giorgi è particolarmente legato ai figli Camilla e Niccolò, frutto dell’amore per Daniela Battizzocco. In particolare il pubblico ha potuto conoscere la primogenita dell’attore durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Bellissima e spigliata di fronte alle telecamere, Camilla sembra aver ereditato sia il fascino che il talento del suo famoso papà. In particolare la giovane ha preso spesso la parola per difendere suo padre dalle critiche e per dargli coraggio nei momenti più difficili vissuti in Honduras, in particolare dopo aver subito un problema all’occhio (che in seguito l’avrebbe costretto ad un ritiro anticipato dal gioco e al ritorno in Italia per motivi di salute).

Instagram e Facebook, come accade per moltissimi personaggi della tv, è stato spesso usato da Brando Giorgi per raccontare ai fan un lato più privato e nascosto della sua vita. Negli scatti lo vediamo sul set fra nuovi progetti e colleghi, ma anche insieme alla sua amatissima famiglia. Scorrendo l’album fotografico dell’artista si possono scoprire anche le sue passioni, come le corse sul kart in pista, ma anche la cucina. Brando infatti è proprietario di un ristorante a Roma e spesso è apparso in cucina, dietro i fornelli, per cucinare ad amici e parenti in occasioni speciali.