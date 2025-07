Raffaella Scuotto, già finita con Brando: “Ho il cuore a pezzi”. Cosa è successo

La storia tra Raffaella e Brando è finita: lei lo annuncia sui social, parla di dolori profondi e ammette che l’amore, da solo, non è bastato

IPA Maria de Filippi

La conferma che molti sospettavano è arrivata: Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non sono più una coppia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha rivelato con un lungo messaggio pubblicato tra le sue storie Instagram, parlando di una decisione sofferta e di un cuore ormai a pezzi. Una notizia inaspettata per tanti, soprattutto perché solo pochi giorni fa Raffaella aveva negato le voci di crisi. Ora invece si è aperta con i fan, raccontando le difficoltà vissute nella relazione e il motivo di questa dolorosa rottura.

Raffaella Scuotto conferma la fine della storia con Brando

Nel messaggio di addio Raffaella Scuotto ha raccontato il dolore di una storia d’amore vissuta tra troppi alti e bassi, confermando con tristezza che lei e Brando non stanno più insieme. “…i miei occhi si spegnevano sempre più a causa dei troppi alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto”, ha confessato, alludendo al fatto che la favola iniziata in tv si era ormai infranta.

Pur avendo il cuore a pezzi, Raffaella non vuole passare per vittima né addossare tutta la responsabilità all’ex tronista. “La colpa è di entrambi, al 50%“, ammette l’influencer, riconoscendo i propri errori ma sottolineando che i bassi della relazione le hanno lasciato ferite troppo profonde.

Queste ferite l’hanno spinta alla decisione sofferta di chiudere la storia, perché, spiega, l’amore da solo non basta se mancano altre componenti fondamentali. Nonostante tutto, Raffaella assicura che quanto vissuto insieme a Brando non verrà dimenticato e che tra loro rimarranno sempre affetto e rispetto reciproco.

La storia tra Raffaella e Brando dopo Uomini e Donne

La storia tra Raffaella e Brando era nata sotto i riflettori di Uomini e Donne (edizione 2023-2024): lui tronista veneto, lei corteggiatrice napoletana scelta al termine del percorso televisivo. Una volta usciti dal programma, la coppia ha dovuto affrontare diversi ostacoli: la distanza geografica (Treviso-Napoli) e marcate differenze caratteriali.

Già nell’autunno 2023 la relazione aveva subito un brusco stop: a ottobre, in un momento di rabbia, Raffaella annunciò sui social la rottura. Brando però non si arrese e, dopo un paio di mesi, riuscì a riconquistarla: a fine gennaio 2024 i due tornarono ufficialmente insieme, con tanto di progetti di convivenza a Milano.

Sembrava quindi che la crisi fosse superata. Invece, nei mesi seguenti nuovi problemi hanno incrinato nuovamente il legame fino all’epilogo odierno. Negli ultimi giorni si era ricominciato a parlare di un possibile allontanamento (voci che Raffaella aveva smentito), finché oggi l’ex corteggiatrice ha confermato la fine della storia con Brando. Ora i due voltano pagina, lasciandosi alle spalle un amore che li aveva fatti sognare ma che purtroppo non ha retto alla prova del tempo.