Chi è Matilda Pacelli, la figlia bellissima di Katia e Ascanio del GF

editato in: da

Si chiama Matilda la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, ex protagonisti del Grande Fratello.

Era il 2004 quando il principe romano e la bella valtellinese di incontrarono nella casa più spiata d’Italia. Quell’anno a condurre lo show c’era Barbara D’Urso che raccontò la nascita di un amore proseguito anche fuori dal bunker di Cinecittà. Nessuno credeva nella relazione che, a dispetto di tutti, ha resistito a gossip e litigi.

Nel 2005 Katia e Ascanio si sposarono in un castello sul Lago di Bracciano e due anni dopo annunciarono l’arrivo di Matilda, la loro primogenita. Oggi i due stanno ancora insieme e sono più innamorati che mai. Hanno avuto un altro figlio, Tancredi, e vivono a Roma, dove Ascanio continua a occuparsi di golf, la sua grande passione. Katia invece lavora su Instagram ed è un’influencer molto apprezzata.

A colpire i follower è stato soprattutto il suo ultimo post in cui mostra la figlia Matilda. La foto, scattata a San Francisco durante una vacanza in famiglia, mostra Katia mentre abbraccia la primogenita di 11 anni. “Mamma e figlia, sorelle o amiche? Io preferisco la prima” ha scritto l’ex gieffina.

In effetti la somiglianza fra le due è davvero incredibile. Stessi occhi azzurri, stessi capelli biondi e fisico esile: Matilda assomiglia molto a Katia ed è davvero bellissima.

In tanti hanno commentato il post della Pedrotti, non solo i fan, ma anche personaggi dello spettacolo che la conoscono. “Mi fa impressione vederla già così grande” ha scritto Monica Leofreddi. “Bellissime” ha aggiunto Justine Mattera. Fra i tanti Like alla foto anche quella di Ascanio Pacelli che insieme al figlio Tancredi, 6 anni, ha accompagnato Katia e Matilda alla scoperta degli Stati Uniti.

“Con Ascanio ridiamo ancora molto ci piace stare assieme – aveva svelato l’ex gieffina qualche tempo fa, parlando del marito -. I bimbi sono cresciuti, lui mi fa sentire bellissima”