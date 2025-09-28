Verissimo, anticipazioni del 28 settembre: il ritorno di Katia Ricciarelli

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

La nuova puntata di Verissimo, in onda domenica 28 settembre, si preannuncia carica di ospiti e interviste condotte tra spettacolo, sport e cronaca. Come spesso accade nel salotto condotto da Silvia Toffanin, il filo conduttore sarà l’emozione, declinata nelle sue forme più diverse: dalla leggerezza del ricordo alla durezza delle vicende personali, fino alla celebrazione dei successi sportivi di chi si avvicenda sulla poltrona di fronte a lei.

Il ritorno di Katia Ricciarelli

Ad attirare l’attenzione sarà senza dubbio il ritorno in studio di Katia Ricciarelli. La soprano, figura centrale della lirica italiana ma anche volto televisivo di lunga esperienza, tornerà a confrontarsi con il pubblico dopo le dichiarazioni che avevano alimentato il dibattito nelle scorse settimane.

Le sue parole sulla scomparsa di Pippo Baudo, ex marito e personalità amatissima dal pubblico, avevano infatti suscitato grande eco. L’incontro con Silvia Toffanin sarà l’occasione per un chiarimento e, forse, per un racconto più intimo di una stagione della sua vita segnata da un legame professionale e personale che ha attraversato decenni di televisione italiana.

L’impresa di Mattia Furlani

Dallo spettacolo alla pista d’atletica, i riflettori sono poi puntati su Mattia Furlani. Il giovane campione, che a soli diciannove anni ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo, sarà protagonista di un’intervista che metterà in luce il talento sportivo, ma anche la determinazione che lo ha condotto a un traguardo storico.

Non mancherà lo spazio dedicato alla televisione d’intrattenimento, con la presenza di Sonia e Alessio, una delle coppie più seguite e discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Le dinamiche nate nel programma hanno alimentato curiosità e commenti, e il confronto in studio consentirà di capire come siano evoluti i rapporti lontano dalle telecamere.

Gli altri ospiti

L’appuntamento vedrà anche la partecipazione di Iva Zanicchi, artista poliedrica che alterna la musica alla televisione, portando sempre con sé la sua ironia e il suo carisma, malgrado il grande dolore per la perdita del compagno Fausto Pinna che ricorda ogniqualvolta ne ha occasione.

Accanto a lei, l’intervista a Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, che racconterà il proprio percorso personale e professionale. L’ex concorrente del reality è pronta a tornare in studio come ospite del panel speciale che la vede al fianco di Ascanio Pacelli e Cristina Plevani come commentatrice della nuova edizione dello show.

Tra i momenti più intensi della puntata, il racconto di Lavinia Limido, vittima di una violenta aggressione da parte dell’ex marito. Un episodio drammatico che ha visto la donna riportare gravi ferite e perdere il padre, intervenuto in sua difesa. Una testimonianza dolorosa ma necessaria, richiamando l’attenzione sulla piaga della violenza di genere e sulla necessità di un impegno collettivo per contrastarla.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda su Canale5 dalle ore 16 e subito dopo il primo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. La puntata va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane a disposizione nei giorni successivi alla messa in onda con interviste e highlights.