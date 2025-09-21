Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Katia Ricciarelli

Non riesce proprio a tacere Katia Ricciarelli quando qualcuno parla del suo amato Pippo Baudo. Dopo l’intervista del figlio del conduttore a Verissimo, il soprano ha deciso di dire la sua, nonostante le belle parole spese da Alex Baudo sul loro rapporto.

Katia Ricciarelli risponde ad Alex Baudo: le parole durissime

Un amore che continua oltre la morte quello di Katia Ricciarelli per Pippo Baudo, scomparso lo scorso 17 agosto. Da quando il conduttore si è spento il soprano non riesce a non parlare di lui, anche quando sul suo conto vengono spese parole di affetto e di stima.

È accaduto dopo l’intervista di Alex Baudo a Verissimo, durante la quale il figlio del celebre presentatore ha parlato del rapporto con il padre ma anche di quello con Katia Ricciarelli. “Siamo amici, mi è molto simpatica. Lei è una signora con molta ironia”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. “Abbiamo un rapporto sincero e affettuoso, tra noi non ci sono problemi”, aveva aggiunto.

Parole di stima, che però non sembra siano state gradite dalla cantante, che ha deciso di replicare dopo aver ascoltato anche le dichiarazioni sull’eredità di Pippo Baudo. “Sull’eredità – ha detto Alex Baudo – stiamo vedendo tutte le cose. Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi e non voglio entrarci. Lasciamo che papà riposi in pace. Non se ne può più di leggere certe cose sui giornali, è disgustoso”.

Ricciarelli, intervistata a margine del recital Vi racconto la mia storia andato in scena a Soccavo, ha preferito non rispondere alla domanda su Alex Baudo, lasciando intendere che il rapporto non sia poi così idilliaco. “Possiamo cambiare discorso? Quando sarà il momento ne parleremo. Le palle sono tante e io non voglio più rispondere”, ha detto irritata, per poi stemperare con un “hai visto come assomiglia al padre?”.

Le parole sul figlio di Pippo Baudo

Un atteggiamento che stona con alcune dichiarazioni che il soprano aveva fatto subito dopo la morte del conduttore, quando aveva mostrato tutto il suo disappunto per non essere stata avvertita per la sua scomparsa.

“Quello che mi hanno fatto l’ho vissuta come una grande cattiveria. Anche il figlio di Pippo, Alessandro, non era stato avvisato: è stato messo da una parte. Non si fanno queste cose, l’ho visto piangere. Io non dico bugie, non sono capace. Non so se Pippo era a conoscenza di questo isolamento, ma non credo che lui volesse mettere da parte tutti. Non perdonerò mai, ma i conti tornano sempre“.

La cantante aveva fatto discutere anche per ciò che aveva affermato ai microfoni de Il Messaggero: “Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro“, aveva detto. “Sono stata la prima a raccontare che quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici si sfogavano con me perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui […] ma mai avrei immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare un’ultima volta il mio compagno di vita per diciotto anni”.