Irene Pivetti, chi sono gli ex mariti: Alberto Brambilla e Paolo Taranta

Irene Pivetti, conduttrice, giornalista e politica italiana, ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa: sposata per due volte, con Alberto Brambilla e Paolo Taranta, chi sono i suoi ex mariti? Con il primo, la Pivetti ha avuto due figli, Ludovica Maria e Federico, e l’ex coppia non ha mai nascosto di aver mantenuto dei rapporti cordiali per proteggere il frutto del loro amore. Con Taranta, invece, ha condiviso quattro anni di matrimonio, fino alla richiesta di annullamento alla Sacra Rota.

Chi è Alberto Brambilla, il lungo amore di Irene Pivetti

Alberto Brambilla è il secondo ex marito di Irene Pivetti, sorella dell’attrice Veronica: i due hanno vissuto un amore molto intenso, ma soprattutto sono stati sposati per tredici lunghi anni. Alberto è stato anche l’ex manager della Pivetti: più giovane di lei di ben dieci anni, la loro storia è stata spesso al centro delle polemiche, proprio per la differenza d’età.

Secondo quanto svelato da entrambi – comunque molto riservati – il loro è stato il più classico dei colpi di fulmine. Si erano conosciuti nel momento in cui Irene aveva scelto di investire sulla politica. In realtà, spinta da Alberto, che la sostenne ai tempi, scelse poi di proseguire la strada della televisione. Nel 1997, dopo qualche anno di conoscenza, scelsero di sposarsi ed ebbero due figli, Ludovica Maria e Federico.

Nonostante la storia sia finita da tempo – hanno divorziato ufficialmente nel 2010, dopo più di un decennio d’amore – non si sono mai persi davvero. Al momento, Alberto non è più il manager di Irene. In ogni caso, quest’ultima ha scelto di concentrarsi solo sulla carriera e in particolare sulla crescita dei figli. Nel 2017, la figlia Ludovica si è anche sposata con Camil Grimaldi.

Chi è Paolo Taranta

Paolo Taranta è stato il primo marito di Irene Pivetti, dal quale la conduttrice ha scelto di chiedere l’annullamento alla Sacra Rota. Fu lei a presentare la richiesta di annullamento al tribunale Ecclesiastico competente, come riportato da Adnkronos ai tempi, perché non voleva figli. Paolo Taranta, che allora faceva l’economista a Londra, sposò la Pivetti nel 1988, quando lavorava ancora alla Gemina e in seguito alla Comit. Alla fine, la Chiesa concesse il sostegno alla Pivetti e il loro matrimonio fu ritenuto nullo.

“Mi sono innamorata più volte di quante ne valesse la pena“, aveva confessato Irene tanti anni fa in un’intervista. Al momento, la Pivetti sembrerebbe single. O forse il clamore mediatico delle sue nozze con Alberto Brambilla le hanno dato modo di pensare e di affrontare l’amore con maggiore riservatezza, scegliendo la strada dell’intimità.