Chi sono Ludovica e Federico Brambilla, i figli di Irene Pivetti

Nati dal matrimonio con Alberto Brambilla, i figli di Irene Pivetti sono adulti e hanno scelto entrambi un proprio percorso di vita

Ansa Irene Pivetti

Lontani dai riflettori e da ogni forma di esposizione mediatica, Ludovica Maria e Federico Brambilla sono i due figli di Irene Pivetti, volto noto della politica e della televisione italiana. Nati dal matrimonio con l’imprenditore Alberto Brambilla, i due fratelli hanno sempre scelto la discrezione, mantenendo una distanza netta dalle vicende professionali e pubbliche della madre, che per molti anni è stata una figura molto esposta. Ospite di Belve con Francesca Fagnani il 4 novembre, l’ex politica ha raccontato un po’ di sé e qualcosa anche dei suoi due ragazzi.

Chi sono i figli di Irene Pivetti

Di Ludovica Maria e Federico Brambilla si sa pochissimo, non solo per una precisa volontà familiare, ma anche per una forma di tutela che Irene Pivetti ha voluto garantire loro sin da piccoli. Dopo il primo matrimonio con Paolo Taranta – annullato nel 1992 – Irene Pivetti sposa nel 1997 Alberto Brambilla, conosciuto durante una campagna elettorale della Lega Nord. Da quell’unione, durata fino al 2010, nascono i due figli, che oggi conducono una vita lontana dal clamore mediatico.

Ludovica Maria Brambilla, nata tra il 1998 e il 2000, è la primogenita. Nonostante la notorietà della madre, ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando ogni tipo di apparizione pubblica. Non risultano, infatti, informazioni su un percorso professionale specifico o su progetti noti, segno di una volontà chiara di preservare la propria privacy.

Il secondogenito, Federico Brambilla, venuto al mondo probabilmente tra il 2000 e il 2002, è ancora più riservato. Non ha mai rilasciato interviste né preso parte a eventi pubblici, e nulla si sa del suo percorso di studi o delle sue aspirazioni.

IPA

Nonostante la separazione dei genitori, avvenuta in modo consensuale e sereno, Ludovica e Federico hanno potuto contare su un clima familiare stabile. Irene Pivetti e Alberto Brambilla hanno infatti mantenuto rapporti civili e collaborativi per garantire ai figli un’infanzia equilibrata. Questa scelta ha permesso loro di crescere lontani dai conflitti e dalle tensioni che spesso accompagnano le separazioni note.

La vita privata di Ludovica e Federico

L’unico episodio che ha portato Ludovica Maria all’attenzione dei media risale al 2017, quando, appena diciannovenne, ha sposato Camil Grimaldi nella chiesa di San Paolo Apostolo a Milano. Al suo fianco, in un contesto riservato, c’erano la madre e il fratello Federico. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno immortalato un momento di gioia familiare, dopo il quale la giovane è tornata al suo riserbo. Da allora, di lei non si sono più avute notizie pubbliche.

Su Federico, invece, le informazioni sono ancora più limitate. Nessuna intervista, nessuna apparizione, nessuna traccia concreta sui social: un profilo di totale discrezione che conferma la linea familiare della privacy.

Entrambi i figli di Irene Pivetti non hanno mai cercato visibilità mediatica, nemmeno attraverso i social network. La stessa Pivetti, coinvolta in alcune vicende giudiziarie negli ultimi anni, ha più volte espresso il suo dispiacere per le ripercussioni che quelle situazioni hanno avuto sui figli: “Mi sento colpevole di non essere riuscita a proteggerli dal tritacarne mediatico”, ha dichiarato in passato. Ludovica Maria, pur avendo un profilo Instagram, lo mantiene privato e poco attivo, mentre non ci sono riferimenti certi sull’attività social del fratello.