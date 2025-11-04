Belve, anticipazioni del 4 novembre: la caduta di Iva Zanicchi, poi scintille in studio

IPA Iva Zanicchi e Francesca Fagnani a Belve

Pronti per una nuova puntata esplosiva di Belve, dopo un inizio edizione davvero indimenticabile: stasera 4 novembre, su Rai2, Francesca Fagnani è pronta a intervistare Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Torna anche Maria De Filippi con una piccola sorpresa: vediamo tutte le anticipazioni di stasera.

Belve, le anticipazioni del 4 novembre 2025: chi sono gli ospiti

Conosciamo già molte delle anticipazioni e di quello che ci attende stasera, martedì 4 novembre 2025, con il secondo appuntamento di Belve, come la caduta di Iva Zanicchi, che è inciampata sull’ormai celebre binario del programma. Tutti ne hanno paura, e la povera Iva è caduta a terra, soccorsa subito dalla produzione e dalla conduttrice, Francesca Fagnani. Ma non ha fatto un plissé, anzi, ha rassicurato subito i presenti in studio di non essersi fatta nulla di grave.

IPA

Si è raccontata a 360°, rivelando cos’è successo durante quella puntata di Carramba con Raffaella Carrà, quando è stata ipnotizzata per finta da un mago in diretta. “Sono una grande attrice, ho convinto tutti”. E ancora ha parlato della rivalità con Mina: “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere. (…) Invidia no, a volte ho provato rabbia”.

E poi la previsione su Ok, il prezzo è giusto: come può essere mandato in onda un programma storico senza di lei? “Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate: se fate Ok senza di me, sarà un flop tremendo“. A seguire, dopo la Zanicchi, tra gli ospiti ci sono Irene Pivetti (con cui ci sarebbero state delle vere e proprie scintille), e poi Adriano Pappalardo. A concludere la puntata sarà una sorpresa di Maria De Filippi. Come sempre, non mancheranno al termine della puntata i famosi fuorionda con gli ospiti, ormai immancabili per Belve.

Scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti

Secondo le anticipazioni, ci sarebbero state inoltre delle scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, parlando di politica, delle vicende giudiziarie e processuali, così come di alcune delle esperienze televisive. La Fagnani ha chiesto alla Pivetti: “Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”, e la Pivetti non ha celato il suo nervosismo. Anche il botta e risposta per le vicende giudiziarie è stato abbastanza duro.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

Sulle note de L’appuntamento di Ornella Vanoni, Francesca Fagnani con Belve va in onda stasera martedì 4 novembre a partire dalle ore 21,20 circa. La puntata è visibile, oltre che in televisione, anche su RaiPlay, dove è disponibile in streaming e on demand. Si preannuncia una puntata decisamente ricca di tensioni, ma anche di momenti simpatici: questo è il secondo appuntamento del ciclo normale di Belve (che prevede ancora tre puntate). Poi torna a dicembre con due appuntamenti con la versione crime.