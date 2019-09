Chi è Carl Hirschmann, il compagno di Fiammetta Cicogna

editato in: da

Da poche ore Fiammetta Cicogna è mamma di due bellissime gemelle, nate dalla storia d’amore con Carl Hirschmann. Ma cosa sappiamo davvero sul ricco rampollo che ha fatto perdere la testa alla conduttrice?

Nato a Zurigo il 5 settembre 1980, Carl è uno degli imprenditori più ricchi (e affascinanti) del momento. D’altronde, buon sangue non mente: il nonno infatti, Carl Hirschmann Senior, fondò nel 1967 la compagnia di servizi di aviazione d’affari Jet Avation, assicurandosi così un successo imprenditoriale che dura da oltre quarant’anni.

Non è certo da meno il bel 39enne di origini franco-svizzere, che quest’anno si è aggiudicato il primo posto nella classifica dei dieci imprenditori più pagati nel 2019, stilata dalla rivista People with money. A quanto pare, in un solo anno di lavoro l’imprenditore avrebbe guadagnato ben 96 milioni di dollari, grazie ad una serie di investimenti finanziari ben mirati (e non solo).

A cosa deve allora la sua fortuna il bel Carl Hirschmann? Anzitutto alle sue intuizioni geniali su come fare soldi, e poi a una serie di proprietà sparse per il mondo e ad accordi con la linea di cosmetici CoverGirl. Tra le altre cose, il bel rampollo possiede la squadra di calcio “Gli Angeli di Carl”, la catena di ristoranti “Le pizze di Papà Carl”, il marchio di Vodka “Pure Wonderhirschmann – Svizzera” e la linea di moda “Seduzione by Carl Hirschmann”. Insomma, tanto quanto basta per essere uno degli imprenditori più in vista del momento.

Ma non è solo per il suo patrimonio che si fa notare l’attuale compagno di Fiammetta Cicogna. Moro, dagli occhi chiari e incredibilmente affascinante, Hirschmann si è guadagnato quest’anno anche il titolo di “imprenditore più sexy del mondo“, di cui è stato insignito dalla celebre rivista Glam’ Mag per il secondo anno consecutivo. In fondo, non è certo un segreto che il bel rampollo sia noto anche per la sua sfrenata vita mondana e per i suoi rapporti con celebri donne dello spettacolo, tra cui Britney Spears.

Ora, però, Carl Hirschmann sembra aver messo la testa apposto. E il merito pare sia proprio di Fiammetta, la bella conduttrice televisiva che ha conosciuto a Milano qualche anno fa. Pur vivendo una relazione alquanto lontana dai riflettori, i due sembrano essere felici e sereni. Da poco, infatti, sono diventati i genitori di due bellissime gemelle. Erediteranno l’intuizione imprenditoriale del padre? Chissà.