E se ritorna allora sarà amore, perché non ha mai smesso di essere tale

editato in: da

Come quella celebre canzone che ci insegna che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non ci abbiamo mai creduto fino in fondo, perché se da una parte siamo cresciute a merendine e lieto fine firmato Disney, dall’altra ci siamo presto scontrate con la dura realtà della vita, dei sentimenti e delle relazioni. E abbiamo imparato a nostre spese che, quelle che vengono definite le minestre riscaldate, non sono più buone.

Eppure accade, semplicemente che la vita mette in dubbio tutto, di nuovo. Andiamo avanti con le nostre vite credendo di aver capito tutto, o almeno ci siamo convinte di questo dopo l’ennesima sconfitta. Cominciando nuove storie, cambiando magari paese o città, provando a cancellare con i piccoli gesti tutto quello che di negativo c’è stato, avendo cura di salvare i ricordi, almeno quelli più belli e che ci hanno tenuto in vita quando tutto il mondo sembrava crollare.

E poi, quando tutto sembrava ben confinato in una regione del cuore lontano dal resto, e dalla ragione, ecco che, quello che sembrava destinato a non esserci più, è tornato. Più prepotente di prima, quel fuoco apparentemente spento è diventato un incendio, con un semplice e debole soffio. Era davvero questo il nostro destino? Incontrarci e scontrarci di nuovo con quella persona che credevamo di aver perso?

Allora forse è vera quella storia che due anime che sono destinate a stare insieme non si perderanno mai. Certo questo spaventa, perché nel frattempo abbiamo vissuto momenti e esperienze, abbiamo conosciuto persone e siamo cambiate, siamo evolute, anche nella nostra solitudine. Ma se lasciare che la fiamma si riaccenda portasse a una storia eccezionale? E se al contrario invece comportasse la ripetizione degli errori passati?

La verità, è che se basta un solo sguardo per riaccendere tutto, per provare quelle vecchie sensazioni mai dimenticate, allora forse vale la pena di provarci, di portare a compimento ciò che è stato lasciato a metà. Nessuno ci darà mai la sicurezza che questa sia la volta giusta, ma se lo fosse?

Forse così, lasciandoci andare, potremmo provare qualcosa di unico, le sensazioni di altri tempi e quelle forme a noi familiari vissute sotto un’inedita prospettiva. Perché del resto un grande amore merita sempre una seconda possibilità, quella che ci rende coraggiose e consapevoli.