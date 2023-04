Test: È amicizia o è amore?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

A chi non è mai capitato di guardare un amico e pensare che fosse la persona giusta con cui condividere la vita? Oppure sentire verso di lui un’attrazione fortissima, frenata dal dubbio che tra noi in realtà non ci fosse vero amore ma solo amicizia? Questi due sentimenti tendono a convergere e spesso non sono molto distinguibili l’uno dall’altra. Così pensiamo di essere solo noi a provare un sentimento forte mentre l’altro non è così coinvolto. Ma può anche succedere di flirtare senza mai concretizzare una vera relazione.

Otto indizi e un test

Ma allora come si capisce se con “quella” persona è amore o amicizia? Possiamo provare seguendo questi otto indizi, che valgono sia per noi che per lui.

1) La Voglia. Al di là di ogni argomento, è lei che fa la parte del leone. L’attrazione è il fattore decisivo che rivela quanto ci piaccia davvero una persona. Se fantastichiamo su un ragazzo, sentiamo un brivido quando lo sfioriamo, restiamo imbambolate a guardarlo, sembrerebbe proprio che ci sia in atto una crush. Se siamo ricambiate sul serio lo capiremo dai suoi sguardi, dai suoi gesti un po’ impacciati, dalla vicinanza che cerca con noi.

2) La Gelosia. Sentimento scomodo e inutile, ma quando siamo confuse su ciò che proviamo è un segnale importante. Se quando vediamo che parla con altre ragazze ci viene un nodo in gola, o ci sale il nervoso quando notiamo i suoi cuoricini nei social di tipe smorfiose, allora ci siamo. Lui ci piace proprio. E se lui sminuisce o dice cose tremende sui ragazzi con cui parliamo, è andato anche lui!

3) La Goffaggine. Tra tutti i segni, questo è il più imbarazzante e il più rivelatore. Se quando lo vediamo ci sentiamo impacciate, ci cadono le cose dalle mani, prendiamo papere assurde nel parlare e ci sentiamo sprofondare, allora lui ci piace, e anche tanto.

4) Il Pensiero Fisso. Lui ci viene in mente notte e giorno? Appare nei nostri sogni e sbuca nei pensieri mentre stiamo facendo altre cose, tipo lavarci i denti o cambiare la sabbietta del gatto? È crush vera.

5) Le Risate. Ci diverte quello che dice e lui ride alle nostre battute è un segnale fondamentale. Quando ridiamo insieme, i nostri sguardi brillano di una luce speciale, mentre dentro di noi sentiamo quel campanellino che annuncia la cotta conclamata.

6) La Mancanza. Quando siamo distanti o non ci vediamo, sentiamo la sua mancanza, che ci avvolge e ci scuote. E ci parte subito un messaggio, anzi due, tre, quattro…

7) Le Scintille. Spesso ci capita di litigare per qualche sciocchezza – un’idea non condivisa, l’opinione su un’amica comune, la scelta del film da vedere – ma è la tipica schermaglia d’amore che indica quanta passionale energia ci sia tra noi. Usiamola per amarci.

8) Il Look: Quando sappiamo che lo vedremo, non solo ci vestiamo con più cura ma anche con un pizzico di malizia: una camicia poco abbottonata, un reggiseno di pizzo, i capelli liscissimi e profumati, quei sandali carini che allungano la gamba… è chiaro che siamo cotte! Se poi anche lui mostra di tenere al suo aspetto, si presenta tirato a lucido e particolarmente sexy, è fatta.

E tu, sai capire cosa sia davvero quello che ti lega al tuo adorabile amico? Per scoprirlo, gioca con il test che ti svela se tra te e il tuo adorabile amico ci sia una pura amicizia, un amore che sta per esplodere o una via di mezzo tra i due sentimenti. E se amore non è, conserva comunque l’amicizia, perché è un sentimento prezioso e duraturo.