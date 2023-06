Test: qual è il taglio di capelli adatto a te?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Test: qual è il taglio adatto a te?

Altro che occhi, lo specchio dell’anima delle donne sono i capelli! La nostra chioma, infatti, non solo incornicia il volto e caratterizza in maniera univoca l’aspetto, ma dice tanto anche della nostra personalità. Sei d’accordo?

Non è un caso che ai più grandi cambiamenti che affrontiamo segue sempre, o quasi, uno stravolgimento dell’hair look. Certo non è facile decidere di tagliare i capelli, né tanto meno di modificare il colore: si tratta pur sempre di un cambiamento importante e caratterizzante, ma che fa bene al cuore, all’anima e pure all’aspetto.

Se hai voglia di cambiare il tuo hair look, ma non sai bene come, rispondi alle domande del nostro test. Il risultato ti svelerà qual è il taglio di capelli adatto a te e alla tua personalità.

“Mollo tutto e cambio look”

C’è una cosa che noi donne facciamo dopo la fine di un amore, o dopo ogni grande cambiamento: tagliamo i nostri capelli. Non si tratta solo di una tendenza o di un simbolo della cultura popolare, ma di un vero e proprio emblema di rinascita.

La nostra chioma, infatti, non definisce solo l’aspetto estetico, ma racconta molto di noi. Prova a pensare a tutte le volte che hai giocato con i tuoi capelli, sperimentato acconciature, colori e look sempre diversi. Lo hai fatto perché volevi apparire in un determinato modo, volevi raccontarti al mondo, volevi mostrarti a tutti anche e soprattutto attraverso i tuoi capelli.

Ecco che così, la chioma, si trasforma nel simbolo del cambiamento, di una fine e di un inizio, di una rinascita che passa, inevitabilmente, per le emozioni e per i nostri sentimenti, per quello che abbiamo dentro e per quello che succede fuori.

Lo conferma anche la scienza. Secondo la psicologa Renee Engeln, effettuare un cambio look, in maniera più o meno drastica, rappresenta un punto di svolta, quello che serve a definire chi siamo e chi vogliamo essere.

Tagliare i capelli, cambiare colore e più in generale presentarsi al mondo con una nuova acconciatura, secondo l’esperta, è il modo più immediato che abbiamo per comunicare con il mondo, per dire a tutti che stiamo mettendo in discussione la nostra vita, e che lo facciamo iniziando dall’aspetto.

Qual è il taglio di capelli adatto a te? Scoprilo con il nostro test

Insomma, i nostri capelli parlano per noi e per le nostre emozioni. Raccontano chi siamo e ciò che proviamo. E nel caso di una rottura sentimentale esprimono la nostra rinascita attraverso un nuovo look.

Ma si può avere voglia di cambiare per tanti motivi. A volte è solo l’esigenza di rinnovare l’aspetto, anche se questa spesso nasconde motivazioni molto più profonde. Altre volte, appunto, è perché abbiamo bisogno di ridefinire la nostra personalità, altre volte ancora, invece, quel rinnovamento ci dà l’input per affrontare i cambiamenti.

Certo, farlo non è mai facile, soprattutto quando siamo consapevoli del fatto che in qualche modo quella scelta influirà sul nostro aspetto. Ci chiediamo se quel colore è quello giusto, se quel taglio ci sta bene, se quel look sarà davvero in grado di valorizzare il nostro carattere.

Tutte domande lecite, è vero, ma che trovano la risposta proprio dentro di noi. Perché un’analisi della nostra personalità può davvero aiutarci a capire qual è il taglio di capelli adatto a noi. Vuoi provare? Rispondi alle domande del nostro test: il risultato ti sorprenderà.