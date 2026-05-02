8 prodotti coreani che ho testato sui miei capelli e che funzionano davvero

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori prodotti coreani per capelli da comprare

Non solo skincare, i coreani sono maestri anche quando si parla di haircare routine. I prodotti coreani per capelli sono frutto di studi e innovazione, ma soprattutto contengono ingredienti che funzionano davvero. Basta una sola passata di shampoo per rendersi conto della differenza o una posa di qualche minuto per capire quanto sono efficaci le maschere per capelli.

Scegliere i prodotti giusti, ovviamente, è essenziale, optando per formulazioni con tecnologie di fermentazione, estratti botanici e principi attivi innovativi. Il bello di questi prodotti è che sono delicatissimi, ma al tempo stesso efficaci. Parola di chi li ha provati e testati, su capelli tutt’altro che semplici da domare, tendenti al crespo, allergici allo styling, con lunghezze rovinate, secche e che si spezzano, ma soprattutto una cute bisognosa di cure.

Se ti sei riconosciuta in uno di questi “problemi” ho i prodotti coreani per capelli da consigliarti. E funzionano davvero!

Shampoo COSRX con peptidi

Partiamo dallo shampoo che spesso ignoriamo, ma che è fondamentale. Secondo la filosofia dell’haircare coreana è essenziale scegliere sempre il prodotto giusto. Partendo, appunto, dallo shampoo, e poi utilizzando altri prodotti per creare una sorta di “stratificazione” come avviene per la skincare.

Così mi sono messa a caccia degli shampoo più amati su Amazon e firmati da brand coreani. Il più famoso è senza dubbio lo shampoo COSRX, adatto per chi ha una cute grassa e lunghezze secche (un problema piuttosto comune). La qualità della formulazione è ovviamente altissima: non appesantisce i capelli, li rende morbidissimi e lucidi. Apprezzatissimo soprattutto da chi ha i capelli lunghi perché li lascia leggeri e puliti a lungo. Per me totalmente promosso!

Shampoo COSRX Shampoo con peptidi

Shampoo Some By Mi a base di Cica

Un trattamento anticaduta e super rinforzante: questo shampoo a base di cica e peptidi è una vera bomba per la chioma. Riduce la caduta dei capelli, li rende sanissimi e spessi. La formula contiene pantenolo, biotina e ben 11 peptidi, ma soprattutto la centella asiatica, un ingrediente che i coreani adorano, e che aiuta a lenire le irritazioni e riparare la barriera cutanea. Risultato? Un cuoio capelluto sanissimo!

Shampoo Ryo con ginseng

Odore di ginseng e gelsomino, capelli soffici e facili da pettinare: lo shampoo di Ryo, brand coreano, è già da solo un trattamento da salone di bellezza. Massaggiato sul cuoio capelluto dona una sensazione di freschezza immediata e capelli puliti per giorni. Se hai una chioma che tende a sporcarsi subito provalo!

Shampoo Ryo Shampoo per cuoio capelluto secco

Siero rinforzante Aromatica al rosmarino

Se come me hai una pelle sensibile e un cuoio capelluto che tende a irritarsi, prova il brand Aromatica. I suoi prodotti non solo si avvalgono delle tecnologie dell’haircare coreana, ma sono anche composti per il 90% da ingredienti naturali. Fra i prodotti più apprezzati su Amazon e super recensiti c’è il siero Root Enhancer che ha come obiettivo quello di stimolare la crescita dei capelli e renderli più forti, prevenendo la caduta. Un prodotto perfetto da usare con i primi caldi, quando anche la nostra chioma subisce le conseguenze del cambio di stagione e si ritrova ad essere più debole. Il siero agisce direttamente sul microbioma del cuoio capelluto, grazie ad un mix di ingredienti fermentati, vitamine del gruppo B, vitamina C e rosmarino.

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Siero Mise En Scene per lunghezze danneggiate

Sulle lunghezze invece ti consiglio di utilizzare il siero di Mise En Scene perfetto per prendersi cura dei capelli secchi, danneggiati e con quel fastidioso effetto crespo che non piace a nessuno! Il bello di questo siero è che la differenza si vede immediatamente. Applicandolo infatti noterai da subito ciocche più morbide, nutrite e luminose.

Il trattamento è un ottimo 3 in 1 per chi non vuole usare troppi prodotti, ma cerca risultati seri. Idrata in profondità i capelli danneggiati e secchi, riduce l’effetto crespo e rende la chioma facilmente pettinabile. Inoltre aggiunge lucentezza e un effetto glossy hair senza appesantire. Un must per chi tende ad avere le lunghezze secche e la cute grassa.

La formula è a base di olio di argan, olio di cocco, olio di oliva e olio di jojoba, utili per rinforzare e donare morbidezza. Il plus? Puoi usarlo come termoprotettore da applicare prima dello styling: offre infatti protezione dal calore di piastra e phon. Applicalo sui capelli umidi oppure asciutti, usando poche gocce.

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Maschera capelli Fino con pappa reale

I coreani sono famosi soprattutto per quanto riguarda le maschere. Non solo quelle per il viso, ma anche quelle per i capelli. Su Amazon puoi trovarne alcune di altissima qualità, virali su Tik Tok e assolutamente da provare. Partiamo dalla più famosa ossia la maschera per capelli Fino.

A base di pappa reale e proteine del grano, nutre la fibra capillare e la ripara, rendendo la chioma lucidissima. Di certo vi sarà capitato, almeno una volta, di vedere qualcuno provarla su Tik Tok o Instagram, restando a bocca aperta di fronte ai capelli lucidi e liscissimi. Beh, funziona. Eccome!

I risultati si vedono subito e sono sorprendenti. Qualsiasi capello, anche il più danneggiato, con questa maschera torna stupendo e lucente. In più, grazie alla tecnologia a formula rapida, non serve tenere il prodotto in posa per molto tempo. Si può anche risciacquare subito. Una mano santa per chi non ha mai voglia di aspettare!

Maschera capelli Fino Maschera nutriente per capelli

Maschera capelli Tsubaki con camelia

Se non ti piace attendere e vuoi comunque dei capelli splendidi, prova le maschere Tsubaki. Io ho provato quella intensiva per capelli danneggiati, ma tutte su Amazon hanno buone recensioni e vale la pena provarle. A base di camelia, regala una chioma come uscita dal parrucchiere, con un trattamento che non ha nulla da invidiare a quelli dei saloni di bellezza. Se sogni glossy hair dall’aspetto setoso questo è il prodotto giusto.

Maschera capelli Tsubaki Trattamento intenso per capelli rovinati

Maschera capelli coreana con caviale

Avete presente quei capelli lucidissimi alla Mulan che si vedono negli spot di prodotti coreani per capelli? Ecco, questa maschera consente di ottenere proprio quel risultato. Un trattamento da scegliere se hai voglia di sentirti una principessa, arricchito con proteine della seta ed essenza di caviale. Idrata intensamente ed è ottimo per capelli sfibrati e danneggiati da troppe colorazioni.

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