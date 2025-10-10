Bellezza massima per la chioma? Questo trattamento per la longevità del cuoio capelluto è lo step essenziale per dei capelli sani e belli

iStock Più benessere alla chioma con una cura mirata al cuoio capelluto

Prendersi cura dei nostri capelli è importante, e tra shampoo, balsami e maschere c’è davvero l’imbarazzo della scelta per farlo nel modo migliore e più mirato possibile. Ma attenzione, perché per avere una chioma sana non si può non prestare massima attenzione anche al cuoio capelluto, trattandolo con prodotti altrettanto mirati e che nutrano e detergano la parte in modo specifico e delicato. Prodotti come il trattamento per la longevità del cuoio capelluto, il n° 5 di Olaplex, un siero equilibrante, rinforzante e anti-età per il cuoio capelluto, che agisce a protezione della cute e della salute dei capelli.

Perché prendersi cura del cuoio capelluto

La cura del cuoio capelluto, infatti, è essenziale per garantire a tutta la chioma massimo benessere, forza e lucentezza. E il primo step per farlo è assicurargli una corretta detersione, che deve essere delicata e allo stesso tempo dall’azione esfoliante, per rimuovere le cellule morte e le impurità che si depositano sulla pelle, ma che non si dimentichi anche di idratare la parte, proteggendo dagli effetti dei raggi del sole, esattamente come per la pelle del viso.

Gli ingredienti del siero n.5 di Olaplex

Tutte azioni che vengono svolte alla perfezione dal trattamento per la longevità del cuoio capelluto n° 5 di Olaplex. Un prodotto che aiuta a proteggere il cuoio capelluto dai radicali liberi dannosi e dall’invecchiamento accelerato causato da fattori come lo stress o il sole (si, anche in autunno), ma anche dalla scarsa qualità dell’acqua che si utilizza quando ci si fa la doccia, dalle sostanze irritanti, da eventuali trattamenti chimici dei prodotti per capelli, dallo stress, dalla carenza di sonno e da carenze date da una dieta sbilanciata. Una protezione a 360° data da una miscela di antiossidanti di estratto di lavanda ed estratto di pepe di Tazman, che agiscono in modo sinergico per creare una barriera protettiva e di nutrimento alla parte e a tutta la chioma.

Ma non solo, grazie alla tecnologia brevettata Olaplex, Bond Building Technology®, acidi grassi essenziali e ceramidi, il trattamento per la longevità del cuoio capelluto n° 5, ricollega legami disolfuro all’interno della cheratina, in modo da rafforzare la barriera del cuoio capelluto e garantisce massima idratazione e ricostituzione lipidica, utile a nutrire il cuoio capelluto secco.

Quali sono i benefici per il cuoio capelluto

Un prodotto dai massimi benefici che:

idrata e lenisce il cuoio capelluto;

rafforza e protegge la barriera del cuoio capelluto e il microbioma;

favorisce la morbidezza della chioma, donandole lucentezza e un aspetto immediatamente più sano.

Come si utilizza il siero n.5 di Olaplex

Un trattamento per il cuoio capelluto da usare in modo regolare e che si applica molto semplicemente: Per prima cosa dovrete dividere i capelli in piccole ciocche e applicare direttamente sul cuoio capelluto il prodotto, continuando allo stesso modo per tutte le sezioni fatte. Poi, dovrete massaggiare accuratamente il cuoio capelluto per permettere alla pelle di assorbire in modo ottimale il prodotto.

Il tutto prima di effettuare lo styling, sulla chioma ancora bagnata, o come trattamento notturno, quando i capelli sono già asciutti. E usando questo siero di Olaplex tre volte a settimana.

