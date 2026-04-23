Capelli lisci o ondulati con un solo tool professionale? L'amatissimo Dyson Supersonic Nural è finalmente in sconto e vale la pena approfittarne

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli sempre al top con ogni piega con il Dyson Supersonic Nural in sconto

Se siete alla ricerca del tool perfetto per prendervi cura della vostra chioma e realizzare una piega impeccabile, liscia o ondulata e con il minimo sforzo possibile, ecco che la soluzione la trovate ora in sconto (e solo per pochi giorni) su Amazon, il Dyson supersonic Nural. Un asciugacapelli professionale, che agisce per il benessere della chioma e che mentre asciuga le dona anche massima protezione e una piega impeccabile con il minino sforzo possibile.

Un asciugacapelli che adatta automaticamente la temperatura e il flusso d’aria in base alle necessità dei capelli, e anche agisce per aumentare la naturale lucentezza della chioma e proteggere il cuoio capelluto. Insomma, un tool che non è solo il vostro miglior alleato per una piega al top, ma che si prende anche cura della vostra chioma durante l’utilizzo.

Offerta Dyson Il tool professionale per una piega perfetta

Come funziona il tool di Dyson

Ma perché vale davvero la pena avere il Dyson Supersonic Nural? Per esempio per il suo Time of Flight, un dispositivo che regola automaticamente il calore per mantenere una temperatura ottimale e migliorare la ritenzione dell’umidità della chioma, in modo da non compromettere la salute del cuoio capelluto e dei capelli, e garantendo massimo benessere dalle radici alle punte a tutta la capigliatura.

Ma non solo. Dyson Supersonic Nural, infatti, dispone di tre precise impostazioni di velocità oltre a quattro impostazioni di calore più un pulsante di getto freddo, che vi permettono di realizzare uno styling duraturo e impeccabile, sia liscio che dalle onde definite e con un solo gesto. Uno styling che vi dura per tutto il giorno.

Un dispositivo innovativo, che oltre a svolgere la sua naturale funzione di asciuga capelli, grazie a una rete di sensori Nural™, vi permette di regolare automaticamente il flusso d’aria e la temperatura durante l’uso, migliorando la lucentezza dei capelli e proteggendo il cuoio capelluto durante la piega e senza che voi facciate nulla in più dell’asciugarvi i capelli.

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Come si utilizza il Dyson Supersonic Nural

Per avere massima resa dall’uso dell’asciuga capelli Dyson Supersonic Nural, quindi, è importante usarlo bene, iniziando dai capelli puliti e bagnati, iniziando con l’accessorio Gentle Air in modalità protezione cuoio capelluto per asciugare le radici prima dello styling.

Se volete ottenere una chioma liscia e lucente, dovrete usare l’accessorio per il flusso d’aria in modalità protezione del cuoio capelluto, asciugando le radici prima dello styling e dividendo i capelli in sezioni. Poi dovrete acconciare una ciocca alla volta con l’ugello per lo styling e aiutandovi con una spazzola rotonda per definire la piega. Una volta che i capelli saranno perfettamente asciutti, poi, usando l’accessorio per legare i capelli a mosca potrete ottenere una finitura lucida.

Se invece la vostra chioma la volete piena di onde e riccioli, ecco che dovrete utilizzare il diffusore in dotazione, separando le punte dal centro del diffusore in modo che la modalità cupola crei onde naturali e donandovi dei ricci più strutturati.

Insomma, questa è davvero un’offerta di cui approfittare ora e un tool per la bellezza dei vostri capelli che vale la pena avere e che vale la pena acquistare. Un asciugacapelli che agisce a beneficio della chioma fin dal primo utilizzo e che vi dona la piega che avete sempre desiderato.

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