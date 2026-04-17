Un tool da avere sempre con sé, a casa o in viaggio, e che vi garantisce una chioma al top ovunque voi siate. L'asciugacapelli mini è adesso in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Comodo, compatto e velocissimo, il tool per la chioma da avere adesso è in sconto

Con l’arrivo della bella stagione arriva anche la voglia di organizzare dei bellissimi weekend fuori porta. E qual è il problema maggiore quando si viaggia con un bagaglio ridotto al minimo? Il non poter portare con sé il proprio asciugacapelli di fiducia. Ed ecco che la soluzione vi arriva direttamente da Rowenta, con il suo asciugacapelli CV1811 Express Style in versione mini, compatto e potente, che si porta ovunque e che asciuga i capelli in pochissimi minuti.

Offerta Rowenta L’asciugacapelli mini ed express da avere ora

L’asciugacapelli di Rowenta è il tool da avere adesso

Un tool che vale la pena acquistare proprio adesso, approfittando dello sconto in atto e garantendo a voi e alla vostra chioma tutto il benessere possibile e un look da salone di bellezza in solo cinque minuti di utilizzo.

Un asciugacapelli comodo da maneggiare e compatto, ma che non ha nulla da invidiare a quelli dalle dimensioni classiche, assicurando un’asciugatura e una piega perfetta a chiunque lo utilizzi, a prescindere dalla lunghezza o dalla tipologia di chioma.

Le caratteristiche uniche di Express Style

Un phon maneggevole e pratico da usare, e che potete portare con voi ovunque andiate viste le dimensioni uniche di questo asciugacapelli di Rowenta. Un phon che si avvale della tecnologia Effiwatts, che permette un’asciugatura potente ma a grandissimo risparmio energetico, oltre a ben due impostazioni di velocità e temperatura, per una facile regolazione del flusso d’aria e del calore durante la sessione di styling e che vi consentono un controllo facile e pratico dello strumento e della sua gestione durante l’uso.

Ma che è anche fornito della tecnologia ionica, la stessa che trovate dei classici asciugacapelli più performanti, un integrazioni indispensabile per avere capelli lisci e lucenti immediatamente dopo l’asciugatura, assicurando alla chioma il massimo benessere possibile e un aspetto sublimato.

E il tutto in aggiunta al design accattivante di Express Style di Rowenta, ultraleggero e compatto, che vi garantisce massimo comfort e uno styling impeccabile ma senza sforzo, ogni giorno e ovunque voi siate.

Offerta Rowenta L’asciugacapelli mini ed express da avere ora

Perché avere ora questo tool di Rowenta

Un asciugacapelli progettato per far apparire i capelli al massimo del loro splendore e in pochissimo tempo, sia a casa propria che in viaggio, garantendo un flusso d’aria potente che asciuga la chioma in pochi istanti e con il minimo sforzo, grazie al suo design super compatto ed estremamente maneggevole.

Un tool garantito Rowenta, che si prende cura della chioma e dell’ambiente, vista la sua tecnologia dedicata al risparmio energetico durante l’uso e che ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Ma che grazie allo sconto in atto lo trovate praticamente regalato viste le performance eccezionali di questo asciugacapelli in versione mini ma dall’azione maxi.

Insomma, se questa stagione porta con sé la voglia di partire, l’unico modo per farlo davvero serenamente è quello di portare con voi l’asciugacapelli di Rowenta Express Style, un tool che una volta provato non vorrete più lasciare e che amerete fin dal primissimo getto d’aria.

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